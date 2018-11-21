У Сирії ісламісти вбили 47 бійців курдських загонів - спостерігачі

У сирійській провінції Дейр-ез-Зор бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) за останні два дні вбили 47 бійців "Демократичних сил Сирії" (SDF), підтримку яким надають Сполучені Штати. Про це в суботу, 24 листопада, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає агенція AFP.

За даними спостерігачів, у суботу джихадисти здійснили три напади у селах поблизу працюючого нафтового родовища Аль-Танак, яке також є бойовою позицією SDF. Представник "Демократичних сил Сирії" Мустефа Балі підтвердив серію нападів, скоєних бойовиками ІД, додавши, що бойові дії тривали весь день. За його словами, допомогу SDF з повітря надали сили коаліції під проводом США.

"Ісламська держава" також підтвердила, що почала атаки в цьому районі. За даними центру моніторингу, під час нападів загинули й 39 бойовиків ІД: частина - в бойових зіткненнях, інші - через повітряні удари.

Центр моніторингу також повідомив, що за два дні внаслідок авіаударів міжнародної коаліції під проводом США в цьому районі загинуло 17 цивільних , у тому числі п'ятеро дітей. Речник коаліції Шон Раян заявив, що не отримав жодних повідомлень про жертви серед цивільних осіб, і наполягав, що повітряні удари були "дуже обмеженими через погоду".

SDF - військовий альянс сирійської опозиції, в якому переважають курдські підрозділи. Він призупиняв бойові дії проти ІД через наступ Туреччини на початку року на регіон Афрін, однак згодом відновив участь в операції проти ісламістів.

ІД контролює в Сирії незначні ділянки території поблизу кордону з Іраком. За оцінками спостерігачів, на них перебувають до 15 тисяч людей, зокрема, бойовики та члени їхніх родин.