 У Сирії ісламісти вбили 47 бійців курдських загонів - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

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Новини

У Сирії ісламісти вбили 47 бійців курдських загонів - спостерігачі

Внаслідок контратак бойовиків "Ісламської держави" у провінції Дейр-ез-Зор за останні дні загинули 47 бійців курдських загонів. Спостерігачі також повідомляють про жертви серед цивільних від авіаударів коаліції.

Боєць Демократичних сил Сирії на позиції (архівне фото)

Боєць "Демократичних сил Сирії" на позиції (архівне фото)

У сирійській провінції Дейр-ез-Зор бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) за останні два дні вбили 47 бійців "Демократичних сил Сирії" (SDF), підтримку яким надають Сполучені Штати. Про це в суботу, 24 листопада, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає агенція AFP. 

За даними спостерігачів, у суботу джихадисти здійснили три напади у селах поблизу працюючого нафтового родовища Аль-Танак, яке також є бойовою позицією SDF. Представник "Демократичних сил Сирії" Мустефа Балі підтвердив серію нападів, скоєних бойовиками ІД, додавши, що бойові дії тривали весь день. За його словами, допомогу SDF з повітря надали сили коаліції під проводом США.

"Ісламська держава" також підтвердила, що почала атаки в цьому районі. За даними центру моніторингу, під час нападів загинули й 39 бойовиків ІД: частина - в бойових зіткненнях, інші - через повітряні удари.

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У міжнародній коаліції вказують на те, що "інші сили" в останні дні завдали десять авіаударів, які не були скоординовані з коаліцією. (18.11.2018)

Центр моніторингу також повідомив, що за два дні внаслідок авіаударів міжнародної коаліції під проводом США в цьому районі загинуло 17 цивільних , у тому числі п'ятеро дітей. Речник коаліції Шон Раян заявив, що не отримав жодних повідомлень про жертви серед цивільних осіб, і наполягав, що повітряні удари були "дуже обмеженими через погоду".

SDF - військовий альянс сирійської опозиції, в якому переважають курдські підрозділи. Він призупиняв бойові дії проти ІД через наступ Туреччини на початку року на регіон Афрін, однак згодом відновив участь в операції проти ісламістів. 

ІД контролює в Сирії незначні ділянки території поблизу кордону з Іраком. За оцінками спостерігачів, на них перебувають до 15 тисяч людей, зокрема, бойовики та члени їхніх родин.

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Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

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