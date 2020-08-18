 У Сирії солдати США зазнали поранень після зіткнення з БТР Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2020

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Новини

У Сирії солдати США зазнали поранень після зіткнення з БТР Росії

У Сирії група російських військових на БТР, бронемашинах і гелікоптерах влаштувала переслідування двох американських бронемашин.

Бронемашини військ США у Сирії

Бронемашини військ США у Сирії (фото з архіву)

Кілька американських військовослужбовців отримали поранення під час "взаємодії з російськими військами в Сирії". Про це у середу, 26 липня, повідомило агентство Reuters із посиланням на свої джерела серед американських посадовців. 

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Як передає агентство, один з чиновників розказав, що американські солдати отримали поранення внаслідок ДТП, а не перестрілки. Інцидент стався на початку цього тижня на північному сході Сирії. У Пентагоні та Центральному командуванні збройних сил США, яке курує американські війська в регіоні, відмовилися від коментарів.

Згодом агенція AP з посиланням на власні джерела повідомила, що чотири американські солдати зазнали поранень внаслідок бокового зіткнення, влаштованого російськими бойовими машинами. Один зі співрозмовників AP уточнив, що інцидент стався у тому районі, де зазвичай російські війська не присутні.

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Також в середу на російських телеграм-каналах і сторінках у Twitter були опубліковані відео, на якому видно, як група російських військових на вертольотах, БТР і бронемашинах з російськими прапорами переслідує групу з кількох бронемашин з американськими прапорами. В якийсь момент російські бронемашини випереджають американців і блокують їм дорогу. 

Повідомляється, що інцидент стався 24 серпня.

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