 У Сирії підтвердили сутички військових з турецькою армією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2019

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Новини

У Сирії підтвердили сутички військових з турецькою армією

На території північної Сирії біля кордону з Туреччиною стались бойові зіткнення турецьких та сирійських військових.

Обстріл турецької армії сирійського міста Рас-аль-Айн, у якому раніше були курди

Обстріл турецької армії сирійського міста Рас-аль-Айн, у якому раніше були курди

Сили сирійської армії у середу, 30 жовтня, мали бойові зіткнення з турецькими військовими у сільській місцевості біля міста Рас-аль-Айн на кордоні з Туреччиною, повідомляє агенція Reuters з посиланням на державне телебачення Сирії.

Зазначається, що сутички стались саме у тому районі, де Туреччина має намір створити так звану "зону безпеки". Раніше цю територію контролювали курдські "Загони народної самооборони" (YPG), однак внаслідок наступу Анкари, вони погодилися її залишити. За згодою курдських сил, на цю територію ввійшли сирійські війська президента країни Башара Асада.

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Реджеп Таїп Ердоган заявив, що російські представники підтвердили йому дані про вихід курдських загонів YPG з відповідних територій на півночі Сирії. (29.10.2019)

Дональд Трамп повідомив про скасування санкцій проти Туреччини, які Вашингтон наклав на Анкару через її наступ на курдів на півночі Сирії. (23.10.2019)

Воєнна операція Туреччини на півночі Сирії спрямована проти тамтешніх курдів, яким вдалося закріпити свою владу в регіоні внаслідок війни. DW зібрала інформацію про те, хто такі курди і чого побоюється Анкара. (21.10.2019)

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала воєнну операцію проти YPG на північному сході Сирії, маючи намір звільнити прилеглу до турецького кордону територію від, як заявляє Анкара, "терористів" та організувати там "зону безпеки". У ній турецький уряд планує розмістити значну кількість сирійських біженців.

22 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Росії Володимир Путін домовилися щодо спільних дій на півночі Сирії. Меморандум передбачав продовження перемир'я на 150 годин (яке закінчилося 29 жовтня), а згодом також і спільне патрулювання військовими обох країн прикордонної зони. Про те, що спільне патрулювання розпочнеться 1 листопада, Ердоган заявив 30 жовтня.

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина погодилась на тривале перемир'я на півночі Сирії. У відповідь він скасував санкції, запроваджені щодо Анкари через її воєнну операцію проти курдів. Утім, 30 жовтня Палата представників США ухвалила законопроєкт, що закликає президента США Дональда Трампа запровадити санкції щодо Туреччини через її наступ на курдів у Сирії.

29 жовтня внаслідок зіткнень на півночі Сирії між сирійськими та турецькими силами загинули кілька десятків військових з обох боків.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Перша зупинка

    За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

  • Майже порожнє місто на півночі Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    У місті лише чоловіки

    У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    "Ми все втратили"

    Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

  • Біженці в Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженці в Телль-Тамері

    Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

  • Гуманітарна допомога для біженців в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Допомога місцевих НДО

    Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженцям не вистачає продовольства

    Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

  • Школа в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Школи стали притулком для біженців

    Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Без води і світла

    50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Ситуація у лікарнях

    Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

  • Руїни церкви Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Життя серед руїн

    У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.

    Автор: Наталія Позднякова


 

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