У Сирії збили вертоліт сил Асада, загинули пілоти

У сирійській провінції Ідліб у вівторок, 11 лютого, збили вертоліт армії уряду Башара Асада. Унаслідок катастрофи літака обидва пілоти та спеціаліст зі зброї, які перебували на борту, загинули, повідомив на своєму сайті базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Як зазначають у центрі моніторингу, поки немає інформації стосовно того, хто саме збив вертоліт - дислоковані в районі турецькі військові чи підтримувані Анкарою збройні загони сирійської опозиції. Як повідомоляє агенція новин AFP з посиланням на свого кореспондента, гелікоптер був збитий біля села Камінас, що неподалік від міста Ідліб, "турецькою ракетою". Міністерство оборони Туреччини повідомило лише про "падіння" вертольота, але не вказало ні про його причини, ані не взяло відповідальність за збиття.

Тим часом неназваний представник турецької армії повідомив інформагенції Reuters, що підтримувані Анкарою сирійські повстанці почали "повноцінну атаку" поблизу міста Саракіб, біля якого проходить захоплене урядовими військами стратегічне шосе.

Раніше цього дня сирійські урядові війська повністю взяли під контроль стратегічне шосе Алеппо-Дамаск - вперше з 2012 року. Повстанці залишили свій останній блокпост на цьому шляху.

Нагадаємо, урядові війська у грудні минулого року за підтримки Росії відновили наступ, що має на меті встановлення контролю над провінцією Ідліб. Через активні бойові дії в провінції Ідліб, за оцінками ООН, свої домівки відтоді залишили майже 700 тисяч людей.

Наступ сирійських військ викликає загострення відносин між Туреччиною з одного боку, та Росією і Сирією, з іншого. Від самого початку громадянської війни в Сирії Анкара підтримувала сирійських повстанців, у той час як Росія - президента Сиріїї Башара Асада.

На тлі наступу сирійських військ в Ідлібі Туреччина 8 лютого перекинула в цей регіон сотні одиниць військової техніки разом з військовими, які почали облаштовувати нові позиції на східних підступах до міста Ідліб.