У Сирії загинув російський генерал

У Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, загинув військовий радник, ще кілька людей отримали поранення, повідомили у вівторок, 18 серпня, в міністерстві оборони РФ.

"У результаті підриву три російських військовослужбовці отримали поранення. В ході евакуації та надання медичної допомоги від отриманих важких поранень загинув російський старший військовий радник у званні генерал-майор", - заявили в міноборони РФ.

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Там повідомили, що інцидент стався під час руху російської автоколони в 15 кілометрах від міста Дейр-ез-Зор, де на узбіччі по ходу руху автомобілів сталося спрацьовування саморобного вибухового пристрою.

Нагадаємо, у 2011 році в Сирії почалися масові протести проти режиму Башара Асада. Протести переросли у повномасштабну війну з опозицією, яка триває вже дев'ять років. Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль над більшою частиною території Сирії.

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З початкувійни в Сирії у загинули близько 380 тисяч людей. Більш ніж половина населення стала внутрішньо переміщеними особами або втекла до сусідніх країн, таких як Йорданія, Ліван чи Туреччина.

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