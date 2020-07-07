 У Сирії загинув російський генерал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Сирії загинув російський генерал

У Сирії загинув російський військовий радник у званні генерал-майор. Він помер від тяжких поранень, отриманих внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою.

Російські військові в Сирії

Російські військові в Сирії (архівне фото)

У Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, загинув військовий радник, ще кілька людей отримали поранення, повідомили у вівторок, 18 серпня, в міністерстві оборони РФ.

"У результаті підриву три російських військовослужбовці отримали поранення. В ході евакуації та надання медичної допомоги від отриманих важких поранень загинув російський старший військовий радник у званні генерал-майор", - заявили в міноборони РФ.

Читайте також: Росія розширить свої військові бази у Сирії

Там повідомили, що інцидент стався під час руху російської автоколони в 15 кілометрах від міста Дейр-ез-Зор, де на узбіччі по ходу руху автомобілів сталося спрацьовування саморобного вибухового пристрою.

Нагадаємо, у 2011 році в Сирії почалися масові протести проти режиму Башара Асада. Протести переросли у повномасштабну війну з опозицією, яка триває вже дев'ять років. Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль над більшою частиною території Сирії.

Читайте також: В Ідлібі загинули шестеро турецьких військових

З початкувійни в Сирії у загинули близько 380 тисяч людей. Більш ніж половина населення стала внутрішньо переміщеними особами або втекла до сусідніх країн, таких як Йорданія, Ліван чи Туреччина.

Дивитись відео 02:54

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Перша зупинка

    За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

  • Майже порожнє місто на півночі Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    У місті лише чоловіки

    У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    "Ми все втратили"

    Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

  • Біженці в Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженці в Телль-Тамері

    Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

  • Гуманітарна допомога для біженців в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Допомога місцевих НДО

    Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженцям не вистачає продовольства

    Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

  • Школа в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Школи стали притулком для біженців

    Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Без води і світла

    50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Ситуація у лікарнях

    Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

  • Руїни церкви Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Життя серед руїн

    У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.

    Автор: Наталія Позднякова


Також за темою

Syrien Zerstörung von Wohngebieten und Infrastruktur in Idlib

Війна в Сирії: армії Асада, Росії та ісламістам закидають воєнні злочини 07.07.2020

Комісія ООН розслідувала бойові дії в провінції Ідліб у Сирії, що тривали з листопада минулого року. За її висновками, до воєнних злочинів можна прирівняти як удари військ Асада та росіян, так і дії ісламістів.

Syrien Deir al-Sur Russische Soldaten

ПВК Вагнера: все, що про неї відомо 30.07.2020

Приватна військова компанія Вагнера в Росії - поза законом. Про неї не говорять на держканалах. Але її бійці, судячи з усього, гинули на Донбасі, у Сирії, Лівії, Судані та інших країнах. DW зібрала відомості про цю ПВК.

Syrien Propaganda Konterfeis der Staatpräsidenten al-Assad

20 років правління Башара Асада: шлях від символу надії до диктатора 17.07.2020

Башар Асад керує Сирією 20 років. За цей час він удосконалив поліцейську державу та втягнув свою країну в одну з найкривавіших воєн в її історії.

Реклама

Докладно

Олександр Лукашенко (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawezel)

Білоруси в Україні про протести в Мінську (відео)

З якими емоціями білоруси, які мешкають в Україні, стежать за протестами в Білорусі і діями Лукашенка?  

Сири з молока власних кіз ветеран-переселенець продає вже по всій країні (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Агротуризм біля лінії фронту (відео)

Ветеран АТО Сергій Свириденко з нуля заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  