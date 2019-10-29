У Сирії жертвами нападу поблизу кордону з Туреччиною стали восьмеро осіб

У Сирії неподалік від кордону з Туреччиною внаслідок нападу загинули восьмеро осіб, ще щонайменше 30 дістали поранень, повідомили рятувальні служби і очевидці в четвер, 31 жовтня. Інцидент стався в регіоні, що перебуває під контролем сирійських повстанців, які отримують підтримку від Туреччини.

У місті Афрін на одній з торговельних площ вибухнув замінований автомобіль.

Звинувачення у бік курдів з YPG

У прикордонному регіоні між Сирією і Туреччиною часто відбуваються теракти. В основному вони стаються в населених арабами містах, що перебувають під контролем протурецьких сирійських формувань.

Місцеві жителі і повстанці звинувачують у цих нападах формування курдського угрупування "Загони народної самооборони" (YPG). У YPG відкидають ці звинувачення, наголошуючи на тому, що її формування не нападає на мирне населення, а ведe партизанську війну проти турецьких військ.

Турецька армія за підтримки сирійських повстанців захопила населений переважно курдами Афрін ще в березні 2018 року і вигнала звідти бійців YPG. Керівництво в Анкарі вважає YPG терористичним угрупуванням, оскільки воно вважається наближеною до забороненої Робітничої партії Курдистану (PKK). РКК ж визнана терористичною організацією також в ЄС і США.