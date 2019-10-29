 У Сирії жертвами нападу поблизу кордону з Туреччиною стали восьмеро осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

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Новини

У Сирії жертвами нападу поблизу кордону з Туреччиною стали восьмеро осіб

Напад стався в регіоні, що контролюється протурецькими сирійськими повстанцями. На площі в місті Афрін вибухнув замінований автомобіль, восьмеро людей загинули.

Турецький гелікоптер над Афріном

Турецький гелікоптер над Афріном

У Сирії неподалік від кордону з Туреччиною внаслідок нападу загинули восьмеро осіб, ще щонайменше 30 дістали поранень, повідомили рятувальні служби і очевидці в четвер, 31 жовтня. Інцидент стався в регіоні, що перебуває під контролем сирійських повстанців, які отримують підтримку від Туреччини.

У місті Афрін на одній з торговельних площ вибухнув замінований автомобіль. 

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Звинувачення у бік курдів з YPG

У прикордонному регіоні між Сирією і Туреччиною часто відбуваються теракти. В основному вони стаються в населених арабами містах, що перебувають під контролем протурецьких сирійських формувань.

Місцеві жителі і повстанці звинувачують у цих нападах формування курдського угрупування "Загони народної самооборони" (YPG). У YPG відкидають ці звинувачення, наголошуючи на тому, що її формування не нападає на мирне населення, а ведe партизанську війну проти турецьких військ.

Турецька армія за підтримки сирійських повстанців захопила населений переважно курдами Афрін ще в березні 2018 року і вигнала звідти бійців YPG. Керівництво в Анкарі вважає YPG терористичним угрупуванням, оскільки воно вважається наближеною до забороненої Робітничої партії Курдистану (PKK). РКК ж визнана терористичною організацією також в ЄС і США. 

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