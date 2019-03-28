 У Сирії діє ПВК з російсько-українським корінням - розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2019

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Новини

У Сирії діє ПВК з російсько-українським корінням - розслідування

ПВК Vegacy Strategic Services Ltd тренує в Сирії угруповання палестинців Liwa al-Quds, йдеться в розслідуванні Citeam. Ця компанія кілька років співпрацює з російськими військовослужбовцями.

Конфлікт у Сирії

У Сирії упродовж кількох років діє приватна військова компанія (ПВК) з російсько-українським корінням. Про це йдеться в розслідуванні Citeam, опубліковане у четвер, 28 березня. Так звана Vegacy Strategic Services Ltd тренує палестинських бойовиків і співпрацює з військовими з РФ, зазначається в розслідуванні.

За словами авторів розслідування, 20 січня колишній журналіст мережевого агентства ANNA-News Олег Блохін почав розміщувати в інтернеті фотографії військових інструкторів з георгіївськими стрічками і нашивками у вигляді російського прапора.

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Згодом він опублікував знімки тих же людей вже з нашивками ПВК Vegacy Strategic Services Ltd. На думку розслідувачів, представлені Блохіним фото і відео свідчать про те, що російськомовні інструктори тренують угруповання палестинців Liwa al-Quds, що підтримує сирійський уряд.

Співпраця з РФ

Це палестинське угруповання тісно співпрацювало з російськими військовослужбовцями в Сирії, зокрема, під час облоги Алеппо 2016 року, зазначають експерти Citeam. У наступні два роки Liwa al-Quds за підтримки ВПС Росії брала участь у всіх військових операціях проти сирійської опозиції і терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

За інформацією ліванського інтернет-видання Al-Modon, з 2019 року Росія значною мірою посилила підтримку Liwa al-Quds. Зокрема, в складі угруповання з'явилися кілька сотень нових учасників, підкреслюють розслідувачі. Очевидці повідомляли про присутність серед членів угруповання неповнолітніх. Крім того, загони палестинців беруть участь на боці Росії в конфлікті проросійських і проіранських угруповань всередині коаліції, що підтримує режим Башара Асада, зазначає ліванське інтернет-видання.

Заснована в Україні, пізніше зареєстрована на Кіпрі

За даними Citeam, компанія Vegacy Strategic Services була заснована в квітні 2011 року в українському місті Миколаїв колишніми учасниками елітних і спеціальних підрозділів з Росії та України. У червні 2012 року компанія була зареєстрована на Кіпрі під назвою Vegacy Strategic Services Ltd, йдеться в розслідуванні. У травні 2018 року кіпрська компанія, директором якої був українець Анатолій Смолін, була ліквідована.

Дивитись відео 03:01

Воювали на Донбасі, загинули в Сирії: чи бомбили США найманців "Вагнера"? (15.02.2018)

Посилання в інтернеті

https://citeam.org/pmc-vega/

Аудіо й відео до теми

Воювали на Донбасі, загинули в Сирії: чи бомбили США найманців "Вагнера"? (15.02.2018)  

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