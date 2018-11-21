У Сирії вперше за понад два місяці відновилися бомбардування: спостерігачі

Розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про бомбардування районів на північному заході Сирії, які підконтрольні сирійським повстанцям. За даними спостерігачів, у неділю, 25 листопада, розташовані на захід від міста Алеппо позиції ворожих до уряду в Дамаску сил зазнали авіударів. Бомбардування проводилися саме в тих районах, у котрих планується створити буферну зону навколо підконтрольної повстанцями провінції Ідліб, передає агенція новин AFP.

Спостерігачі, котрі посилаються на дані власної мережі інформаторів, зазначають, що бомбардування провела "швидше за все" союзна до Бараша Асада російська авіація. Ударів з повітря завдали невдовзі після того, як сирійські державні ЗМІ повідомили про обстріл повстанцями міста Алеппо снарядами з хлором.

Сьогоднішня атака з повітря стала першою з часу досягнутої 17 вересня 2018 року домовленості між Росією та Туреччиною про створення навколо провінції Ідліб буферної зони задля попередження збройних сутичок.

Згодом у міноборони Росії заявили, що саме російська авіація завдала ударів по позиціях "терористів", які напередодні нібито обстріляли Алеппо з хімічної зброї. Як запевнили у відомстві, про авіаудари було повідомлено Туреччину.

Нагадаємо, раніше цього дня сирійські державні ЗМІ повідомили про те, що внаслідок обстрілів міста Алеппо, що контролюється військами Асада, поранення отримали понад 100 осіб. Про сильний запах хлору в повітрі Алеппо повідомили й в Сирійському центрі спостереження за дотриманням прав людини. Дамаск та Москва звинуватили в обстрілі бойовиків-ісламістів, однак ті відкинули звинувачення, вказавши, що не мають на озброєнні бойових отруйних речовин.