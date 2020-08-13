У Середземному морі розпочинаються військові навчання чотирьох держав

Міністерство оборони Греції у середу, 26 серпня, повідомило про початок цього дня спільних з Францією, Італією та Кіпром військових навчань у східній частині Середземного моря. Навчання пройдуть з 26-го по 28 серпня на південь від Кіпру та грецького острова Крит.

У міністерстві назвали спільну присутність у східному Серездземномор'ї "частиною чотиристоронньої ініціативи зі співпраці", цитує агентство новин AFP. "Напруженість та нестабільність у східному Середземномор'ї посилили суперечки з питань, що стосуються морського простору", зазначили в міністерстві.

У оборонному відомстві Франції повідомили, що від цієї країни у навчаннях візьмуть участь три винищувачі та фрегат. Раніше президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв тимчасово посилити військову присутність Парижа у східній частині Середземного моря. Це посилення планувалося у співробітництві з європейськими партнерами, у тому числі Грецією. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс подякував Макрону за цей крок.

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Ці навчання проходитимуть на тлі посилення напруженості між урядами Греції і Туреччини. Конфлікт між Афінами та Анкарою розгорівся через геологорозвідувальні роботи у спірних районах східної частини Середземного моря - кордонах між зонами, встановленими там згідно з угодою між Лівією і Туреччиною, які суперечать кордонам, встановленим між Грецією та Єгиптом.

Євросоюз закликає Туреччину зупинити буріння в спірних районах. Втім, там зараз продовжують працювати турецькі судна, що проводять відповідні роботи.