 У Середземному морі врятували понад 480 мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2020

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Новини

У Середземному морі врятували понад 480 мігрантів

На борту рятувального судна Ocean Viking наразі перебуває понад 400 мігрантів, яких врятували останніми днями у морі під час спроби дістатися країн ЄС. Рятувальні кораблі чекають дозволу причалити в порту якоїсь країни.

На борту рятувального судна Ocean Viking перебуває понад 400 людей

На борту рятувального судна Ocean Viking перебуває понад 400 людей

Упродовж минулих вихідних днів рятувальники в Середземному морі врятували понад 480 мігрантів, які намагалися дістатись європейських країн. Рятувальне судно Ocean Viking здійснило п'ять рятувальних операцій протягом 72 годин, повідомила у понеділок, 27 січня, гуманітарна організація "Лікарі без кордонів". Зокрема, пізно ввечері 26 січня рятувальники підібрали 102 людини на відстані 80 морських миль від узбережжя Лівії. Ще 82 людини врятували неподалік від узбережжя Мальти.

Серед врятованих сім вагітних жінок, п'ятеро дітей віком до п'яти років і близько 100 неповнолітніх без супроводу дорослих. Загалом на борту корабля зараз перебуває 407 людей.

Ocean Viking більше не здатний прийняти людей, повідомив речник "Лікарів без кордонів". Корабель розрахований лише на 200 людей.

Тим часом на німецькому рятувальному судні Alan Kurdi зараз перебуває ще 78 мігрантів з 20 країн. Серед них вісім жінок та семеро дітей, повідомила організація Sea-Eye, якій належить корабель.

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Люди намагались перетнути Середземне море, щоб потрапити до Європи. Зараз всі перебувають в стабільному стані, повідомила організація SOS Mediterranee. (13.10.2019)

Відповідна угода з Лівією та жорстка політика італійського уряду в 2019 році призвели до того, що кількість мігрантів, які морем дісталися узбережжя Італії, значно зменшилася. (25.12.2019)

Голова Sea Eye Ґорден Іслер (Gorden Isler) заявив, що разом на двох кораблях перебуває 484 людини. Обидва рятувальних судна наразі чекають дозволу висадити врятованих людей в якомусь порту. Мальта вже відхилила прохання Alan Kurdi висадити мігрантів, повідомили в Sea-Eye. Іслер закликав Брюссель посилити захист врятованих у Середземному морі людей. "Європейська комісія повинна діяти, щоб люди могли потрапити в безпечне місце. Рятувальні кораблі не повинні бути заблоковані протягом тривалого часу", - написав він у Twitter.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), з 2014 року по 28 жовтня 2019 року в Середземному морі загинуло загалом  близько 19 тисяч людей.

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