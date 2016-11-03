У Сербії почали розслідування через пов'язаний з РФ шпигунський скандал

Агентство безпеки та інформації Сербії підтвердило місцевому телерадіоканалу РТС автентичність раніше опублікованого у Youtube відеозапису, на якому нібито російський військовий Георгій Клебан передає гроші ймовірному сербському агенту, повідомляє агенція "Інтерфакс".

"Наші служби, як громадянська, так і військова, проводять інтенсивну роботу для встановлення всіх обставин. Деталі на цю тему оголосить президент Сербії (Александар Вучич. - Ред.) після засідання Ради безпеки", - повідомив в ефірі РТС начальник аналітичного управління Агентства безпеки та інформації Сербії Реля Жельскі.

Водночас він стверджує, що розвідку у Сербії не можна пов'язувати лише з Росією. "Вкрай важливо відзначити, що в даний момент розвідувальну роботу, яка має місце на території Сербії, а де-факто вона має місце, не варто пов'язувати тільки з Російською Федерацією. Навпаки, інші потужні сили, такі, як США, Великобританія і Франція, або регіональні гравці, нагадаю лише про Хорватію і Албанію, дуже інтенсивно працюють на благо своїх інтересів ", - запевняє Жельскі.

17 листопада на YouTube був опублікований відеозапис, на якому, за даними сербських ЗМІ, знятий імовірний співробітник російської військової розвідки, який передає гроші високопосадовцю із служби розвідки Сербії під час зустрічі в Белграді. Обличчя співробітника сербської розвідки розмито на відео. Наразі невідомо, коли саме було зафільмоване відео.