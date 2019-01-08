У Сербії не вщухають протести проти політики президента Вучича

У столиці Сербії Белграді знову пройшли акції протесту проти політики президента Александара Вучича. У суботу, 12 січня, кілька тисяч осіб вийшли на вулиці сербської столиці, висловлюючи незгоду з діями президента. Демонстранти пройшли центральною частиною міста, вигукуючи гасла "Зрада!" і "Вучич - злодій", пише близьке до опозиції місцеве інтернет-видання Danas.

Акції протесту відбулися й в низці інших великих міст країни. За даними інформагенції AFP, у акції в місті Ниші теж взяло участь кілька тисяч осіб. Організатором протестів виступив опозиційний блок під назвою "Громадянський альянс Сербії", до якого входять близько 30 опозиційних партій та рухів.

Серед вимог учасників акцій протесту - припинення цензури в ЗМІ та тиску на журналістів, відновлення демократичних свобод громадян, а також припинення переслідувань опозиційних політиків. Ще однією вимогою мітингарів було не укладати таємної угоди з Косовим, зазначає інформагенція Reuters.

Протести в сербській столиці тривали вже шосту суботу поспіль. Проведення першої масової акції 8 грудня спричинило жорстоке побиття лідера Лівої партії, опозиціонера Борко Стефановича, скоєне в місті Крушевац на півдні Сербії. 23 листопада політику завдали ударів залізним прутом, унаслідок чого він отримав тяжкі травми.

Демонстрації стали найбільшими виступами з весни 2017 року, коли на знак протесту проти обрання Вучича президентом на вулиці Сербії вийшли десятки тисяч людей, переважно молодь. Наступна акція протесту запланована на 16 січня 2019 року - річницю вбивства сербського політика Олівера Івановича, одного з лідерів косовських сербів.

Нині Вучича підтримують трохи більше 53 відсотки населення, зазначає Reuters. Крім того, близька до нього урядова коаліція має 160 мандатів з 250 місць у сербському парламенті. Одна з проголошених цілей політика - вступ Сербії до ЄС. Згідно з опитуваннями, в разі дострокових виборів опозиція може розраховувати на 15 відсотків голосів.

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