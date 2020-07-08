У Сербії не вщухають антикарантинні протести

Протести проти нових карантинних обмежень тривають у сербській столиці Белграді. Увечері середи, 8 липня, поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які кидали в правоохоронців петарди та каміння. На тлі заворушень президент Сербії Александар Вучич оголосив про готовність переглянути рішення про запровадження через спалах коронавірусу заборони виходити надвір.

Він заявив, що жорсткіші карантинні заходи "однозначно" будуть запроваджені. Водночас урядовий кризовий штаб вирішив, що варто відмовитися від заборони виходу на вулиці, повідомив Вучич. Остаточне рішення ухвалять у четвер, 9 липня.

Нагадаємо, що про запровадження комендантської години 10-13 липня президент Сербії заявив 7 липня. Невдовзі після цього в Белграді почалися протести, які переросли в заворушення. Група демонстрантів навіть намагалася штурмувати будівлю парламенту.

Кількість заражень коронавірусом у Сербії значно зросла в останні вісім тижнів, після послаблення попередніх карантинних обмежень. Загалом з початку пандемії COVID-19 у країні було зафіксовано 17 тисяч випадків інфікування коронавірусом, понад 340 пацієнтів померли.