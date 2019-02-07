У Сербії знову протести проти політики президента Вучича

Десятки тисяч громадян Сербії знову вийшли на акції протесту проти політики президента Александара Вучича. У суботу, 9 лютого, демонстрації відбулись у Белграді та низці інших міст країни. Акції пройшли незважаючи на досить холодну погоду, передає агенція новин AFP.

Мітингарі вимагали свободи ЗМІ та створення справедливих умов для виборів. Одна з вимог учасників акцій протесту - звільнення керівництва державного телеканалу RTS. У мітингах взяли участь представники широкого політичного спектра - від лівих до крайніх правих.

Нинішні акції протесту пройшли під гаслом "Один з п'яти мільйонів". Девіз виник після того, як Вучич заявив, що не відреагує на вимоги демонстрантів, навіть якщо їх висунуть п'ять мільйонів сербів. Загалом в цій балканській країні проживають сім мільйонів людей, нагадує агенція новин dpa.

Серби протестують 10-й тиждень поспіль

Протести в сербській столиці тривають десяту суботу поспіль. Причиною для проведення першої масової акції 8 грудня стало жорстоке побиття лідера Лівої партії опозиціонера Борко Стефановича, вчинене 23 листопада в місті Крушевац на півдні Сербії. Цей злочин досі не розкрито.

Демонстрації стали найбільшими акціями з весни 2017 року, коли в знак протесту проти обрання Вучича президентом на вулиці Сербії вийшли десятки тисяч молодих людей.

Цього тижня сербський президент відреагував на протести, зробивши турне країною.