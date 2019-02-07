У Сербії знову протести проти політики президента Вучича

В антипрезидентських демонстраціях взяли участь десятки тисяч людей, котрі представляють різні політичні сили. Мітингарі вимагали свободи ЗМІ та справедливих виборів.
Десятки тисяч громадян Сербії знову вийшли на акції протесту проти політики президента Александара Вучича. У суботу, 9 лютого, демонстрації відбулись у Белграді та низці інших міст країни. Акції пройшли незважаючи на досить холодну погоду, передає агенція новин AFP.
Мітингарі вимагали свободи ЗМІ та створення справедливих умов для виборів. Одна з вимог учасників акцій протесту - звільнення керівництва державного телеканалу RTS. У мітингах взяли участь представники широкого політичного спектра - від лівих до крайніх правих.
Нинішні акції протесту пройшли під гаслом "Один з п'яти мільйонів". Девіз виник після того, як Вучич заявив, що не відреагує на вимоги демонстрантів, навіть якщо їх висунуть п'ять мільйонів сербів. Загалом в цій балканській країні проживають сім мільйонів людей, нагадує агенція новин dpa.
Серби протестують 10-й тиждень поспіль
Протести в сербській столиці тривають десяту суботу поспіль. Причиною для проведення першої масової акції 8 грудня стало жорстоке побиття лідера Лівої партії опозиціонера Борко Стефановича, вчинене 23 листопада в місті Крушевац на півдні Сербії. Цей злочин досі не розкрито.
Демонстрації стали найбільшими акціями з весни 2017 року, коли в знак протесту проти обрання Вучича президентом на вулиці Сербії вийшли десятки тисяч молодих людей.
Цього тижня сербський президент відреагував на протести, зробивши турне країною.
У Сербії відбулася акція протесту, приводом до якої став напад на опозиціонера Борко Стефановича. Опозиція заявляє, що до інциденту причетна правляча Прогресивна партія. (09.12.2018)
Близько десяти тисяч людей вийшли на вулиці Белграда з протестами проти політики розпалювання ненависті, яку проводить президент Сербії Александар Вучич та підтримують проурядові ЗМІ. (16.12.2018)
Близько 15 тисяч людей вийшли на вулиці Белграда, щоб висловити протест авторитарній політиці президента країни Александара Вучича. Акції тривають п'ятий тиждень поспіль. (06.01.2019)
Кілька тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Белграда, щоб закликати до відставки президента країни Александара Вучича. Акції протесту тривають восьмий тиждень поспіль. (27.01.2019)