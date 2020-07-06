У Сербії демонстранти спробували штурмувати парламент через посилення карантину

У столиці Сербії Белграді у вівторок, 7 липня, ввечері тисячі людей вийшли на протест проти анонсованого президентом країни Александаром Вучичем посилення карантинних обмежень. Правоохоронці застосували сьогозогінний газ, коли велика група демонстрантів у ніч на середу, 8 липня, намагалася штурмувати будівлю парламенту.

Посилення карантину в Сербії зумовлене погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу. За словами Вучича, ситуація в країні, а особливо в столиці є серйозною. "Всі лікарні в Белграді цілком заповнені", - заявив президент. Через це він оголосив про заборону перебування на вулицях з п'ятниці по понеділок - до такого жорсткого заходу в країні не вдавалися з травня. Вже з середи, 8 липня, заборонено збиратися групами у понад п'ять осіб - як на вулицях, так і в приміщеннях.

Кількість заражень коронавірусом у Сербії значно зросла в останні вісім тижнів, після послаблення попередніх карантинних обмежень. 7 липня в країні від COVID-19 померли 13 осіб - це найгірший показник з початку пандемії. Того ж дня було зареєстровано 299 нових заражень. Загалом у Сербії було зафіксовано понад 16 тисяч інфікування коронавірусом, 330 пацієнтів померли.