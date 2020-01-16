 У Сенаті США розпочався процес щодо імпічменту Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новини

У Сенаті США розпочався процес щодо імпічменту Трампа

Із суперечок між демократами та республіканцями у Сенаті США розпочався розгляд по суті справи про імпічмент президента країни Дональда Трампа. Сторони спершу мають визначитися із регламентом.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл прямує на засідання

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл прямує на засідання

У верхній палаті Конгресу США - Сенаті - у вівторок, 21 січня, розпочалися дебати у справі про імпічмент президента країни Дональда Трампа. Початок розгляду справи по суті розпочався з обговорення питань регламенту процесу та позначився суперечками і обопільними звинуваченнями з боку демократів та республіканців, повідомляє інформагенція dpa.

Голова комітету з розвідки Палати представників демократ Адам Шифф заявив, що лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл перебуває в змові з Трампом і намагається упереджено провести в Сенаті процес щодо імпічменту. Шифф є одним із так званих "менеджерів імпічменту" від Палати представників США, які виступлять як прокурори в Сенаті під час процесу.

Висловлювання Шиффа пролунало після того, як Макконнелл оприлюднив пропозиції щодо регламенту процесу в Сенаті. Вони, зокрема, передбачають значні перешкоди для виклику свідків, яких хочуть почути демократи, а також для доступу до засекречених урядових документів.

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Ексвіцепрезидент США вважає, що Дональд Трамп прагне відвернути від себе увагу і перемикнути її на інших. Джо Байден заявив, що відмовиться давати свідчення у справі про імпічмент. (29.12.2019)

Листування між партнером адвоката Дональда Трампа та помічником депутата-республіканця з комітету з розвідки, може свідчити про тиск президента США на українську владу. (18.01.2020)

Наприкінці судового процесу в Сенаті має відбутися голосування. Для усунення Трампа з посади необхідна підтримка двох третин сенаторів. Однак більшість у Сенаті США зараз належить республіканцям, тому, найімовірніше, на цьому етапі процедуру імпічменту буде заблоковано. Скільки саме за часом триватиме судовий процес у Сенаті, поки незрозуміло.

У Трампа - команда з відомих юристів

Розгляд у Сенаті відбуватиметься за двома статтями обвинувачення на адресу американського президента - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Трампа на слуханнях щодо імпічменту представлятимуть відомі юристи - Кеннет Стар, Алан Дершовіц, Джейн Раскін та Джон Раткліфф.

Раніше команда юристів Трампа заявила, що схвалені Палатою представників статті імпічменту "конституційно недійсні", й звинуватила демократів у "зухвалій і незаконній спробі" скасувати результати президентських виборів 2016 року. 

Нагадаємо, до скандалу в США та початку процедури імпічменту призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена.

У зв'язку зі скандалом у вересні минулого року Палата представників Конгресу США ініціювала розслідування щодо можливої процедури імпічменту, а в грудні - проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. 17 січня Палата представників опублікувала нові документи щодо ймовірного тиску Трампа на Україну. Ідеться про листування у месенджері WhatsApp між Левом Парнасом, діловим партнером особистого адвоката Трампа Руді Джуліані, та Дереком Харві, радником конгресмена-республіканця Девіна Нунеса, який є членом комітету з розвідки Палати представників.

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