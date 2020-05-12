У Сенаті США розглянуть санкції проти Китаю через коронавірус

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у вівторок, 12 травня, вніс до Сенату Конгресу США законопроєкт про нові обмежувальні заходи щодо Китаю. У разі ухвалення документ дозволить президенту країни Дональду Трампу запровадити проти КНР санкції за відмову у співпраці щодо розслідування причин виникнення пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19.

Читайте також: Походження коронавірусу: що міг приховувати Китай?

"Я переконаний, що Китай не почне співпрацювати із серйозним розслідуванням, доки його не змусять це зробити. Цей жорсткий законодавчий акт накладатиме санкції на Китай, доки вони не почнуть співпрацювати зі слідчими", - заявив він.

Законопроєкт передбачає, що упродовж 60 днів Китай повинен надати всі необхідні дані для розслідування, яке проводять США, їхні союзники чи структури ООН. Крім того, влада КНР має закрити ринки, де продають диких тварин, та звільнити затриманих у Гонконгу активістів.

Читайте також: Коронавірус і подекуди небезпечні гастрономічні вподобання китайців

Інакше США можуть заморожувати китайські активи, запроваджувати заборону на в'їзд для китайських офіційних осіб, а також забороняти американським фінансовим інститутам видавати кредити та страхувати китайські підприємства, зазначається в документі.

"Понад 80 тисяч американців мертві, а мільйони людей сьогодні не мають роботи через те, що Китай не зміг стримати та запобігти поширенню вірусу", - підкреслив сенатор.