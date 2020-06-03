 У Сенаті США представили нові санкції проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2020

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Новини

У Сенаті США представили нові санкції проти "Північного потоку-2"

Внесений американськими сенаторами законопроєкт розширює обмежувальні заходи на партнерів компанії, що прокладають труби газопроводу "Північний потік-2".

Прокладання газопроводу Північний потік-2 (архівне фото) було призупинене в грудні минулого року

Прокладання газопроводу "Північний потік-2" (архівне фото) було призупинене в грудні минулого року

У верхній палаті Конгресу США - Сенаті - в четвер, 4 червня, був представлений законопроєкт, що передбачає розширення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2". У розробці документа брали участь як сенатори від Республіканської партії, що має більшість у Сенаті, так і сенаторка-демократка Джин Шахін, передає інформагенція Reuters.

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Представлений законопроєкт поширює американські обмежувальні заходи не лише на компанії, безпосередньо причетні до прокладання трубопроводу, а також і на тих, хто надає їм страхову або юридичну допомогу чи портові послуги.

"Пряма загроза" нацбезпеці США й енергетичній незалежності України

Один з авторів законопроєкту, сенатор-республіканець Тед Круз переконаний, що реалізація проєкту зі спорудження цього газогону становить "пряму загрозу національній безпеці США".

Водночас, за словами сенаторки-демократки Шахін, газопровід загрожує енергетичній незалежності України і Європи і "надає Росії можливість експлуатувати наших союзників", цитує Reuters.

У Вашингтоні переконані, що мета Кремля - домогтися за допомогою цього газопроводу збільшення свого економічного та політичного впливу в Європі. Такі побоювання американських законодавців поділяють також у Польщі, Україні та низці інших східноєвропейських держав.

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Натомість у Берліні та Москві запевняють, що сам проєкт "Північний потік-2" є лише бізнес-проєктом, що не має жодної політичної складової.

Переплачені мільярди

Тим часом речник компанії Nord Stream 2 Єнс Мюллер (Jens Müller) зазначив, що у разі запровадження нових санкцій газогін не збудують, то європейські домогосподарства та промисловість "переплачуватимуть мільярди" за газ. "Рішення щодо енергетичної політики Європейського Союзу потрібно залишити в компетенції європейців", - переконаний Мюллер, цитує Reuters.

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Щоб нові санкції набули чинності, законопроєкт мають схвалити в обох палатах Конгресу, після чого документ має підписати президент США Дональд Трамп.

Як повідомлялося, натепер роботи зі спорудження "Північного потоку-2" призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року. Санкції передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Утім, у Москві заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року, для прокладання труб в Балтійське море з російського Далекого Сходу прийшло судно "Академік Черський".

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