У Сенаті США завершують представляти звинувачення проти Трампа

Триденний процес представлення звинувачень з боку "менеджерів імпічменту" президента США Дональда Трампа у американському Сенаті завершиться в п'ятницю, 24 січня. У попередні два дні представники сторони обвинувачення від імені Палати представників США до пізнього вечора представляли сенаторам свої аргументи на користь закидів Трампу у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.
Наприкінці майже десятигодинного засідання в четвер, 23 січня, очільник команди обвинувачення демократ і голова комітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф звернувся до сенаторів із закликом проголосувати за позбавлення Трампа його повноважень в разі, якщо вони визнають його винним.
"Він (Трамп. - Ред.) реалізовував свій план із корумпованим наміром", - зазначив Шифф. Конгресмен закинув Трампу використання власної влади для тиску на українського президента Володимира Зеленського, аби отримати свій особистий зиск. При цьому президент США діяв за допомогою неофіційних каналів та всупереч офіційній зовнішній політиці Вашингтона, додав Шифф.
Після того, як обвинувачення були підтримані Палатою представників, де більшість належить Демократичній партії США, "менеджери імпічменту", які фактично виступають у ролі прокурорів у цій справі, намагаються переконати у їхній обґрунтованості сенаторів, більшість яких є республіканцями. Загалом, сторона обвинувачення отримала на виклад своїх аргументів 24 години протягом трьох днів.
Наступними Сенат у своїй правоті переконуватимуть представники команди Трампа. На це вони матимуть такий самий проміжок часу. А вже після цього сенатори отримають можливість письмово поставити свої питання у справі, на що має піти 16 годин.
Утім, багато сенаторів вже зараз скептично висловлюються щодо звинувачень на адресу Трампа. "Припущення, здогадки і домисли на основі чуток", - так у четвер, 23 січня, охарактеризував аргументи звинувачень сенатор-республіканець Джон Баррассо.
Для ухвалення імпічменту у Сенаті необхідно отримати більше двох третин голосів верхньої палати Конгресу США, в якій засідають 100 сенаторів. Однак, враховуючи той факт, що більшість з них є членами Республіканської партії США, вірогідність успішного голосування за усунення Дональда Трампа з посади є вкрай низькою.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Родина. Імперія
В оточенні родини: Дональд Трамп із його дружиною Меланією, дочками Іванкою та Тіффані, синами Еріком та Дональдом-молодшим, а також онуками Кей та Дональдом-молодшим-III. Троє старших дітей Трампа займають посади перших віце-президентів у його фірмі Trump Organization.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Власник казино
Дане фото зроблене 1984 року. Саме тоді Трамп відкрив Harrah's у Trump Plaza - казино в Атлантік-Сіті. Це була лише одна з багатьох інвестицій, які зробили Трампа, що успадкував мільйонні статки, мільярдером.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Батько-мільйонер: Фредерік-молодший
Стартовий капітал для свого бізнесу Дональд Трамп успадкував від свого батька Фредеріка. На початку той виділив синові мільйон доларів США. А після смерті Фредеріка Дональд зі своїми братами та сестрами успадкував від батька статки вартістю 400 мільйонів доларів.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Бренд вартістю в мільярди
Трамп агресивно здійснював свої інвестиції. І хоча він час від часу прогорав, але у довгостроковій перспективі досяг успіху, наприклад, зі своїм 202-метровим хмарочосом Trump Tower у Нью-Йорку. Нині статки Трампа, за його власними оцінками, сягають десяти мільярдів доларів США. На думку експертів, реалістичною є третина названої суми.
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Трамп: популіст, магнат, президент
"Дуже хороший, дуже розумний"
Так Трамп висловився про себе самого. І додав, що вчився в елітній Уортонській школі бізнесу в Філадельфії. Там у 1968 році він отримав ступінь бакалавра.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Кептен Трамп
Але до того у 13-річному віці батько відправив Дональда до Нью-Йоркської військової академії. В інтернаті він мав навчитися дисципліні. На час випуску Трамп уже мав ранг офіцера. Там він зазнав інтенсивнішого військового вишколу, ніж у армії, розповідає Трамп про своє навчання.
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Трамп: популіст, магнат, президент
П'яткова шпора замість В'єтнаму
При цьому Трампові вдалося уникнути участі у війні у В'єтнамі. Молодого чоловіка спортивного вигляду оголосили непридатним через п'яткову шпору.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Перша дружина: Івана
У 1977 році Трамп одружився з чеською моделлю Іваною Зельнічковою. У шлюбі, над яким постійно нависала тінь пліток про зради, народилося троє дітей. Окрім того, Івана дала Трампові його відоме прізвисько: "The Donald".
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Трамп: популіст, магнат, президент
Родина номер два
У 1990 році Трамп розлучився з Іваною та уклав шлюб із на 17 років молодшою за нього Марлою. Спільну дочку подружжя назвало Тіффані.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Дівчата, дівчата і ще раз дівчата
На людях Трамп залюбки з'являється не лише у товаристві власної дружини. Він частий гість на конкурсах краси і позує з юними моделями. Із 1996 по 2015 роки Трамп навіть був власником американського конкурсу "Міс Усесвіт".
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Трамп: популіст, магнат, президент
"Мистецтво укладати угоди"
Як швидко заробити мільйони? Бестселер Трампа "Мистецтво укладати угоди" дає деякі відповіді. Почасти ця книжка є автобіографічною, а почасти містить поради для амбітних комерсантів. Цей бестселер остаточно зробив його впізнаваною публічною особою.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Дональд виходить на ринг
Трамп має дивовижний хист скеровувати на себе об'єктиви телекамер. Приміром, на рингу для реслінгу, як на цьому фото. Йому вдається поєднувати підприємництво і розважальне телебачення. У його шоу "The Apprentice" (Стажер) кандидатів брали на роботу і звільняли. Улюблене речення Трампа: "Ти звільнений!"
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Трамп: популіст, магнат, президент
Трамп у політиці
Донедавна він практично не займався політикою. Та раптом 16 червня 2015 року Трамп оголошує, що боротиметься за те, щоб стати кандидатом на посаду президента від республіканців. Його гасло: "Зробити Америку знову великою". У передвиборній боротьбі поряд із ним завжди була його сім'я, а сам Трамп не зупинявся ні перед чим і не гребував образами на адресу мігрантів, мусульман, а також жінок.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Посада гідності
Чи став популіст і шоумен на посаді президента гідним лідером вільного світу? Багато хто й досі не може відповісти на це питання. Але вже зараз можна сказати одне: Дональд Дж. Трамп може змінюватися, немов хамелеон.
Автор: Петер Гілле, Інна Завгородня, Євген Тейзе, Данило Білик