У Сенаті США завершують представляти звинувачення проти Трампа

Триденний процес представлення звинувачень з боку "менеджерів імпічменту" президента США Дональда Трампа у американському Сенаті завершиться в п'ятницю, 24 січня. У попередні два дні представники сторони обвинувачення від імені Палати представників США до пізнього вечора представляли сенаторам свої аргументи на користь закидів Трампу у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.

Наприкінці майже десятигодинного засідання в четвер, 23 січня, очільник команди обвинувачення демократ і голова комітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф звернувся до сенаторів із закликом проголосувати за позбавлення Трампа його повноважень в разі, якщо вони визнають його винним.

"Він (Трамп. - Ред.) реалізовував свій план із корумпованим наміром", - зазначив Шифф. Конгресмен закинув Трампу використання власної влади для тиску на українського президента Володимира Зеленського, аби отримати свій особистий зиск. При цьому президент США діяв за допомогою неофіційних каналів та всупереч офіційній зовнішній політиці Вашингтона, додав Шифф.

Після того, як обвинувачення були підтримані Палатою представників, де більшість належить Демократичній партії США, "менеджери імпічменту", які фактично виступають у ролі прокурорів у цій справі, намагаються переконати у їхній обґрунтованості сенаторів, більшість яких є республіканцями. Загалом, сторона обвинувачення отримала на виклад своїх аргументів 24 години протягом трьох днів.

Наступними Сенат у своїй правоті переконуватимуть представники команди Трампа. На це вони матимуть такий самий проміжок часу. А вже після цього сенатори отримають можливість письмово поставити свої питання у справі, на що має піти 16 годин.

Утім, багато сенаторів вже зараз скептично висловлюються щодо звинувачень на адресу Трампа. "Припущення, здогадки і домисли на основі чуток", - так у четвер, 23 січня, охарактеризував аргументи звинувачень сенатор-республіканець Джон Баррассо.

Для ухвалення імпічменту у Сенаті необхідно отримати більше двох третин голосів верхньої палати Конгресу США, в якій засідають 100 сенаторів. Однак, враховуючи той факт, що більшість з них є членами Республіканської партії США, вірогідність успішного голосування за усунення Дональда Трампа з посади є вкрай низькою.

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