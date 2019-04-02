У світі стрімко зростає кількість випадків захворювання на кір - ВООЗ

Упродовж перших трьох місяців 2019 року в світі значно зросла кількість зафіксованих випадків кору. Про це в понеділок, 15 квітня, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Женеві.

За даними ВООЗ, що посилається на офіційну статистику, надану 170 країнами, протягом першого кварталу 2019 року зафіксовано близько 112 тисяч випадків захворювання на кір, передає агенція новин dpa.

Торік статистика захворюваності кором за аналогічний період становила 28 тисяч випадків, повідомляють експерти ВООЗ. Водночас аналітики організації переконані, що офіційна статистика вкрай неточно відображає реальний стан справ з поширенням цього небезпечного захворювання. За даними ВООЗ, в офіційні дані потрапляє лише кожен десятий випадок захворювання кором.

Стрімкий сплеск зафіксованих випадків захворювання кором спостерігається з 2017 року. Ще 2016 року статистика демонструвала тенденцію до зниження, кажуть у ВООЗ.

На сьогоднішній день найвищу кількість випадків кору спостерігають у таких країнах, як Мадагаскар, Філіппіни, Конго та Україна, зазначається в повідомленні ВООЗ. Однією з причин нинішнього поширення кору світом стала відмова батьків від вакцинації своїх дітей, зазначають аналітики ВООЗ, на яких посилається агенція новин AFP.

Нагадаємо, раніше Дитячий фонд ООН зафіксував саме в Україні найвищі темпи поширення кору в світі.