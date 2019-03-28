У СБУ спростовують інформацію про ПВК з українсько-російським корінням

Служба безпеки України (СБУ) називає "фейковим" журналістське розслідування Conflict Intelligence Team (CIT) про існування приватної військової компанії (ПВК) з українсько-російським корінням. Про це прес-служба СБУ повідомила в четвер, 28 березня, на своєму сайті.

За даними української спецслужби, журналістське розслідування про існування ПВК з українсько-російським корінням проводилося з подачі російського "Федерального агентства новин" (ФАН). Останнє підконтрольне наближеному до Кремля російському бізнесмену Євгену Пригожину, кажуть у СБУ.

Саме ФАН запропонувало кільком інформаційним ресурсам за межами Росії "провести за грошову винагороду, але на підставі наданих ФАН матеріалів, "власне журналістське розслідування" щодо діяльності в Сирії міфічної української ПВК", стверджують у СБУ.

Раніше того ж дня, Conflict Intelligence Team повідомило про вишкіл приватною ПВК Vegacy Strategic Services Ltd палестинських бойовиків угруповання палестинців Liwa al-Quds, що підтримує сирійський уряд і співпрацює з військовими з РФ.

За даними Citeam, компанія Vegacy Strategic Services була заснована в квітні 2011 року в українському місті Миколаїв колишніми учасниками елітних і спеціальних підрозділів з Росії та України.

У червні 2012 року компанія була зареєстрована на Кіпрі під назвою Vegacy Strategic Services Ltd, йдеться в розслідуванні. У травні 2018 року кіпрська компанія, директором якої був українець Анатолій Смолін, була ліквідована.

Натомість у СБУ вказали на те, що в Україні законодавчо забороняється існування будь-яких приватних військових компаній. Сфера діяльності зареєстрованої 2011 року в Миколаєві компанії зводилася до роботи "приватних охоронних фірм та супутніх послуг". Крім того, 2012 року Смолін продав власне нерухоме майно та разом із родиною виїхав до РФ, запевняють в українській прес-службі.