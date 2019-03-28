 У СБУ спростовують інформацію про ПВК з українсько-російським корінням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

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Новини

У СБУ спростовують інформацію про ПВК з українсько-російським корінням

Розслідування групи Conflict Intelligence Team (CIT) про українсько-російську ПВК "Вега", що вже кілька років діє в Сирії, є недостовірним, кажуть у прес-службі СБУ.

Війна в Сирії

Служба безпеки України (СБУ) називає "фейковим" журналістське розслідування Conflict Intelligence Team (CIT) про існування приватної військової компанії (ПВК) з українсько-російським корінням. Про це прес-служба СБУ повідомила в четвер, 28 березня, на своєму сайті.

За даними української спецслужби, журналістське розслідування про існування ПВК з українсько-російським корінням проводилося з подачі російського "Федерального агентства новин" (ФАН). Останнє підконтрольне наближеному до Кремля російському бізнесмену Євгену Пригожину, кажуть у СБУ.

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ПВК Vegacy Strategic Services Ltd тренує в Сирії угруповання палестинців Liwa al-Quds, йдеться в розслідуванні Citeam. Ця компанія кілька років співпрацює з російськими військовослужбовцями. (28.03.2019)

Із понад 200 російських найманців ПВК "Вагнера", чиї персональні дані оприлюднила українська спецслужба, є й такі, хто брав участь у подіях на Донбасі і в Криму, стверджує СБУ. (07.10.2018)

Раніше Служба безпеки України стверджувала, що "вагнеровці" отримують паспорти там же, де й агенти російських спецслужб. Тепер експерти Bellingcat знайшли цьому непрямі підтвердження. (08.02.2019)

Саме ФАН запропонувало кільком інформаційним ресурсам за межами Росії "провести за грошову винагороду, але на підставі наданих ФАН матеріалів, "власне журналістське розслідування" щодо діяльності в Сирії міфічної української ПВК", стверджують у СБУ.

Раніше того ж дня, Conflict Intelligence Team повідомило про вишкіл приватною ПВК Vegacy Strategic Services Ltd палестинських бойовиків угруповання палестинців Liwa al-Quds, що підтримує сирійський уряд і співпрацює з військовими з РФ.

За даними Citeam, компанія Vegacy Strategic Services була заснована в квітні 2011 року в українському місті Миколаїв колишніми учасниками елітних і спеціальних підрозділів з Росії та України.

У червні 2012 року компанія була зареєстрована на Кіпрі під назвою Vegacy Strategic Services Ltd, йдеться в розслідуванні. У травні 2018 року кіпрська компанія, директором якої був українець Анатолій Смолін, була ліквідована.

Натомість у СБУ вказали на те, що в Україні законодавчо забороняється існування будь-яких приватних військових компаній. Сфера діяльності зареєстрованої 2011 року в Миколаєві компанії зводилася до роботи "приватних охоронних фірм та супутніх послуг". Крім того, 2012 року Смолін продав власне нерухоме майно та разом із родиною виїхав до РФ, запевняють в українській прес-службі.

Дивитись відео 03:01

Воювали на Донбасі, загинули в Сирії: чи бомбили США найманців "Вагнера"? (15.02.2018)

Посилання в інтернеті

https://citeam.org/pmc-vega/

Аудіо й відео до теми

Воювали на Донбасі, загинули в Сирії: чи бомбили США найманців "Вагнера"? (15.02.2018)  

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