 У СБУ пояснили, чому відпустили екіпаж російського танкера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

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Новини

У СБУ пояснили, чому відпустили екіпаж російського танкера

У Службі безпеки України заявили, що екіпаж затриманого російського танкера не порушував норм морського права та українських законів, тому моряків відпустили.

Російський танкер NEYMA в порту Ізмаїла

Російський танкер NEYMA в порту Ізмаїла

У Службі безпеки України (СБУ) заявили, що екіпаж російського танкера NEYMA був звільнений, оскільки не порушував норм морського права та законів України. "Під час проведення слідчих дій встановлено, що екіпаж танкера, який перебував на борту, не порушував норм морського права та законів України, тому підстав для їх затримання встановлено не було", - повідомили в СБУ ввечері у четвер, 25 липня.

Тому, "не порушуючи прав та свобод російських моряків", їм було надано можливість повернення додому, наголосили в українській спецслужбі. "Україна є правовою державою, яка сумлінно дотримується норм морського міжнародного права та рішень Міжнародного трибуналу ООН по морському праву", - додали в СБУ.

DW.COM

У російському МЗС заявили, що наразі з'ясовують обставини затримання СБУ танкера з РФ, та пригрозили Києву наслідками. У Держдумі інцидент вже назвали "державим піратством" з боку Києва. (25.07.2019)

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Затримане російське транспортне судно блокувало українські військові кораблі під час інциденту в Керченській протоці, стверджують у СБУ. (25.07.2019)

Нагадаємо, раніше в четвер Служба безпеки України заявила про затримання спільно з військовою прокуратурою російського танкера NIKA SPIRIT, який, як стверджують у спецслужбі, блокував українські військові кораблі у Керченській протоці наприкінці листопада 2018 року. Це судно на момент Керченської кризи носило іншу назву - NEYMA, яка була згодом змінена на NIKA SPIRIT. У міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на це захоплення на пригрозили Києву наслідками. Згодом у посольстві РФ в Києві повідомили, що екіпаж судна був звільнений без висунення жодних обвинувачень.

Під час інциденту в Керченській протоці в листопаді минулого року російські військові захопили кілька українських військових суден разом з екіпажами. У Росії українських моряків звинувачують у нелегальному перетині кордону та з тих пір тримають під арештом, самі ж моряки називають себе військовополоненими. У травні Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 24 українських моряків, але Москва виконати це рішення відмовилася.

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