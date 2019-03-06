 У СБУ пояснили обшуки в музеї Революції гідності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У СБУ пояснили обшуки в музеї Революції гідності

Керівництво музею Революції гідності й приватних підрядників підозрюють у розкраданні 111 мільйонів гривень бюджетних коштів, повідомила Служба безпеки України.

СБУ повідомила, що керівництво музею Революції гідності підозрюють у розкраданні

Служба безпеки України підтвердила факт проведення в четвер, 19 листопада, обшуків у приміщеннях Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності в рамках справи про підозрюване розкрадання коштів, виділених на реконструкцію об'єкта.

"Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об'єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перехований аванс у розмірі 80 відсотків від суми договору, що склало 111 мільйонів гривень. Однак правоохоронці з'ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах", - повідомила пресслужба СБУ в соцмережі Facebook.

Раніше того ж дня пресслужба музею повідомила в Facebook про проведення обшуку. Генеральний директор музею Ігор Пошивайло уточнив, що обшуки відбувалися також у нього вдома. "О 7 ранку увірвалися до хати з обшуком слідчі поліції та СБУ. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції гідності. Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію щодо фінансово-господарської діяльності", - написав Пошивайло.

Читайте також: Частина родичів загиблих на Майдані протестують проти проекту меморіалу

Дивитись відео 02:39

Музей Революції гідності: що хочуть побудувати німці (11.07.2018)

Також за темою

Ukraine Kiew PK Präsident Petro Poroschenko

РНБО доручила провести аудит "Укроборонпрому" 06.03.2019

Аудит держконцерну відбудеться із залученням іноземних експертів, повідомив Олександр Турчинов. А ГПУ, СБУ, НАБУ і ДБР мають перевірити скандальну інформацію про корупцію в оборонній сфері.

Ruslan Ryaboshapka

Рябошапка: Burisma і Хантер Байден згадуються у кількох провадженнях 20.11.2019

Руслан Рябошапка запевнив, що не отримував жодних запитань від представників будь-якої іноземної держави щодо розслідування діяльності компанії Burisma, до керівництва якої належав і Хантер Байден.

Реклама

Докладно

Не лише хронічні хвороби, але й забруднене повітря може спровокувати тяжкий перебіг COVID-19

Коронавірус: як дрібний пил збільшує ризик COVID-19

Навіть для пацієнтів без хронічних хвороб COVID-19 іноді стає смертельним. Дрібний пил може мати при цьому важливу роль.  

Прокладання Трансадріатичного трубопроводу TAP в горах Албанії

Як газопровід в обхід Росії загрожує прибуткам "Газпрому"

Газ з Азербайджану почав надходити до Італії - другий за значенням ринок для "Газпрому" в ЄС. План Євросоюзу спрацював.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  