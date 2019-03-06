У СБУ пояснили обшуки в музеї Революції гідності

Служба безпеки України підтвердила факт проведення в четвер, 19 листопада, обшуків у приміщеннях Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності в рамках справи про підозрюване розкрадання коштів, виділених на реконструкцію об'єкта.

"Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об'єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перехований аванс у розмірі 80 відсотків від суми договору, що склало 111 мільйонів гривень. Однак правоохоронці з'ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах", - повідомила пресслужба СБУ в соцмережі Facebook.

Раніше того ж дня пресслужба музею повідомила в Facebook про проведення обшуку. Генеральний директор музею Ігор Пошивайло уточнив, що обшуки відбувалися також у нього вдома. "О 7 ранку увірвалися до хати з обшуком слідчі поліції та СБУ. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції гідності. Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію щодо фінансово-господарської діяльності", - написав Пошивайло.

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