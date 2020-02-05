У СБУ пояснили обшуки в журналістів

Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов пояснив причини проведення обшуків у редакції програми телеканалу "1+1". Згідно з поширеним увечері середи, 5 лютого, повідомленням пресслужби СБУ, обшуки проводилися з метою забезпечити "неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду" Олексія Гончарука.

Керівник спецслужби наголосив, що "про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде. І йти не може у принципі". Баканов згадав і те, що "слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються".

Як повідомили в СБУ, відповідні слідчі дії у цій справі проводились "щодо міністрів, представників державної влади та УДО". "Окремі урядовці за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні і всі без винятку поставилися до цієї ситуації з розумінням", - наголошують у спецслужбі.

Як повідомлялося, напередодні медіагрупа "1+1 медіа" звернулася до голови СБУ Івана Баканова з проханням прокоментувати ситуацію та повідомити про причини обшуку, якщо вони йому відомі.

Українські ЗМІ пов'язують ці обшуки з діяльністю народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського. Він працював ведучим програми "Гроші", що позиціонує себе як проєкт журналістських розслідувань. Також Дубінський є керівником проєкту "Українські сенсації". Обидва проєкти виходять на телеканалі "1+1", що належить бізнесмену Ігорю Коломойському.

Тим часом Національна спілка журналістів (НСЖУ) повідомила, що стурбована фактом проведення обшуків у приміщеннях "1+1 media" (редакція програми "Секретні матеріали") і в помешканнях журналістів телеканалу "1+1". Про це написав голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Голова НСЖУ стверджує, що обшуки мусили б насамперед проходити у фігурантів викривальних матеріалів, а не на роботі та вдома в їхніх авторів. "Служба безпеки України не повинна залякувати журналістів і демонструвати готовність застосовувати свій репресивний арсенал проти українських ЗМІ та їхніх працівників. Обшуки на одному з провідних національних телеканалів - це чіткий сигнал тривоги для всіх журналістів: держава готова зазіхати на право журналістів тримати в таємниці свої джерела, а утиски свободи слова називати "необхідними слідчими діями", - зазначає Томіленко.

НСЖУ також закликала СБУ надати переконливе обґрунтування необхідності проведення надзвичайних заходів - обшуків у журналістських приміщеннях і будівлях. Водночас НСЖУ просить парламентські комітети - з питань свободи слова та гуманітарної й інформаційної політики - негайно провести спільне засідання, на якому заслухати представників СБУ та "1+1 media" про проведені обшуки.