 У Саудівській Аравії через коронавірус ізолювали шиїтський регіон Катіф | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2020

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Новини

У Саудівській Аравії через коронавірус ізолювали шиїтський регіон Катіф

Жителям саудівської провінції Катіф заборонили в'їзд та виїзд, там не працюють державні та приватні підприємства. Тим часом в Ірані від коронавірусу за останню добу померло майже 50 людей.

Коронавірус поширюється в Саудівській Аравії

Коронавірус поширюється в Саудівській Аравії

Задля запобігання поширенню коронавірусу влада Саудівської Аравії в неділю, 8 березня, тимчасово ізолювала регіон Катіф на сході країни. Серед населення регіону більшість становлять шиїти.

Карантин запроваджений після того, як кількість хворих на COVID-19 зросла у провінції на чотири - до 11 осіб. Міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії повідомило, що всі хворі були саме з Катіфа. Раніше влада країни заявляла, що заражені коронавірусом або відвідували Іран, або спілкувались з людьми з цієї країни.

Громадянам заборонений в'їзд і виїзд з Катіфа, також призупинена робота всіх урядових установ і приватних компаній у провінції. При цьому жителі регіону можуть повернутися додому. Працювати продовжать лише екстрені служби та важливі інфраструктурні об'єкти.

Як повідомляють місцеві жителі, на головній трасі до Катіфа вже встановлені бетонні блоки, передає агенція Reuters. Очікується, що ізоляція регіону не вплине на видобуток нафти у країні.

Запровадження карантину у Катіфі може викликати обурення жителів цього регіону, оскільки шиїти, які є меншістю у Саудівській Аравії, незадоволено політикою влади країни та звинувачують її в дискримінації.

Дезінфекція ринку в Тегерані

Дезінфекція ринку в Тегерані

В Ірані зростає кількість померлих від коронавірусу

Тим часом в Ірані за останню добу від коронавірусу померло 49 людей, повідомило міністерство охорони здоров'я країни. Загалом від COVID-19 у країні вже померло 194 особи, кількість інфікованих складає 6566.

Епідемія охопила вже 31 провінцію Ірану. Для стримування подальшого поширення захворювання влада країни закрила всі школи, університети та скасувала великі культурні та спортивні заходи. Іранська авіакомпанія Iran Air повідомила про скасування на невизначений термін всіх рейсів до Європи.

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Коронавірус: міфи та факти (03.03.2020)

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У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через коронавірус

У штаті Нью-Йорк коронавірусом інфіковані 76 людей. До цього надзвичайний стан оголосили у Каліфорнії, Меріленді, Юті та штаті Вашингтон. Жертвами нового вірусу у США стали 19 людей. (08.03.2020)  

Коронавірус у Німеччині - інфіковано вже 847 осіб

Згідно з останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині становить 847 людей. Єдиною землею, де офіційно не зареєстрували жодного зараження, стала Саксонія-Ангальт. (08.03.2020)  

Італія запровадила карантин на півночі країни через коронавірус

Уряд Італії ізолював низку провінцій на півночі через коронавірус. Серед міст, на які поширюються обмеження, опинилася також Венеція та Мілан. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 3 квітня. (08.03.2020)  

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