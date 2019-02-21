У Саудівській Аравії судитимуть правозахисниць

За даними правозахисних організацій, дехто з жінок-правозахисниць, котрі провели рік за ґратами під час слідства, зазнали тортур та сексуального насильства.
Влада Саудівської Аравії судитиме кількох активісток, котрі боролися за захист прав жінок у королівстві. Про передачу справи до суду та завершення слідства повідомила у п'ятницю, 1 березня, прес-служба прокуратури, передає агенція новин AFP.
Це рішення різко розкритикували правозахисні групи. За рік, поки тривало слідство, ці жінки перебували за ґратами без висунення звинувачень, наголошують правозахисники. Крім того, повідомлялося, що дехто з підсудних жінок зазнали тортур та сексуального насильства під час допитів.
У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch заявили, що влада королівства "нічого не зробила" для розслідування серйозних звинувачень у катуваннях. Так само інша правозахисна організація Amnesty International закликала до "негайного звільнення" в'язнів сумління.
У травні 2018 року, перед історичним скасуванням заборони на кермування автомобілем жінками в ультраконсервативному королівстві, було заарештовано більше десятка активістів-правозахисників. Серед них були активістки, які давно боролися проти заборони водіння жінкам. Більшість з них звинуватили в загрозі громадській безпеці та підтримці ворогів держави. Згодом деяких з них звільнили.
Спадкоємець саудівського престолу - кронпринц Мохаммед бін Салман ініціював масштабні економічні та суспільні реформи в Саудівській Аравії. Серед іншого декларувався і намір активніше залучати жінок до суспільного й ділового життя. Однак королівство ще далеке від гендерної рівності. Приміром, жінки потребують згоди батька, брата, чоловіка або навіть сина для подорожей, навчання або спеціальних професій, нагадує AFP.
Чимало активістів називають реформи кронпринца косметичними.
Американські сенатори підтримали резолюцію зі звинуваченнями у смерті журналіста Джамаля Хашоггі на адресу саудівського кронпринца. Президент Трамп весь цей час заперечував причетність принца до вбивства репортера. (14.12.2018)
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує передати ядерні технології Саудівській Аравії, йдеться в допоповіді наглядового комітету Палати представників Конгресу США. (20.02.2019)
Про "кулю" проти журналіста Хашоггі говорив принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, пише видання New York Times. В ООН заявляють, що вбиство журналіста було сплановане. (08.02.2019)
Рахаф Мохаммед аль-Кунун прибула до Торонто з Бангкока. Канада погодилася надати притулок підданій Саудівської Аравії. Дівчина стверджує, що відмовилася від ісламу й боїться реакції своєї родини. (12.01.2019)