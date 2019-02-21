 У Саудівській Аравії судитимуть правозахисниць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

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Новини

У Саудівській Аравії судитимуть правозахисниць

За даними правозахисних організацій, дехто з жінок-правозахисниць, котрі провели рік за ґратами під час слідства, зазнали тортур та сексуального насильства.

Саудівська Аравія

У Саудівській Аравії на жінок і досі накладаються істотні обмеження

Влада Саудівської Аравії судитиме кількох активісток, котрі боролися за захист прав жінок у королівстві. Про передачу справи до суду та завершення слідства повідомила у п'ятницю, 1 березня, прес-служба прокуратури, передає агенція новин AFP.

Це рішення різко розкритикували правозахисні групи. За рік, поки тривало слідство, ці жінки перебували за ґратами без висунення звинувачень, наголошують правозахисники. Крім того, повідомлялося, що дехто з підсудних жінок зазнали тортур та сексуального насильства під час допитів.

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch заявили, що влада королівства "нічого не зробила" для розслідування серйозних звинувачень у катуваннях. Так само інша правозахисна організація Amnesty International закликала до "негайного звільнення" в'язнів сумління.

У травні 2018 року, перед історичним  скасуванням заборони на кермування автомобілем жінками в ультраконсервативному королівстві, було заарештовано більше десятка активістів-правозахисників. Серед них були активістки, які давно боролися проти заборони водіння жінкам. Більшість з них звинуватили в загрозі громадській безпеці та підтримці ворогів держави. Згодом деяких з них звільнили.

Спадкоємець саудівського престолу - кронпринц Мохаммед бін Салман ініціював масштабні економічні та суспільні реформи в Саудівській Аравії. Серед іншого декларувався і намір активніше залучати жінок до суспільного й ділового життя. Однак королівство ще далеке від гендерної рівності. Приміром, жінки потребують згоди батька, брата, чоловіка або навіть сина для подорожей, навчання або спеціальних професій, нагадує AFP.

Чимало активістів називають реформи кронпринца косметичними. 

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Аудіо й відео до теми

Жінкам вперше дозволили кермувати у Саудівській Аравії (27.09.2017)  

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