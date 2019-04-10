 У Саудівській Аравії стратили 37 осіб, засуджених за ″тероризм″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2019

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Новини

У Саудівській Аравії стратили 37 осіб, засуджених за "тероризм"

Саудівські правоохоронці повідомили про страту 37 осіб, яких раніше засудили за звинуваченнями у тероризмі.

Протести у Лондоні проти страти шиїтьского клірика Нимра аль-Німра у Саудівській Аравії

Протести у Лондоні проти страти шиїтьского клірика Нимра аль-Німра у Саудівській Аравії (фото з архіву)

У Саудівській Аравії у вівторок, 23 квітня, стратили 37 людей, яких раніше засудили за "тероризм". Смертні вироки були виконані у столиці Ер-Ріяді, містах Мекка, Медіна, а також у провінціях Ель-Касим та Еш-Шаркійя, йдеться у заяві міністерства внутрішніх справ країни, яку поширило державне агентство новин SPA.

Усі страчені - громадяни Саудівської Аравії, їх раніше визнали винними, зокрема, у сповідуванні ідеології екстремізму та тероризму, формуванні терористичних осередків, нападах на будівлі органів безпеки з використанням вибухівки та вбивстві правоохоронців, повідомляє агентство dpa. Інші обвинувачення включають злочини релігійного характеру та змову із "ворожими сторонами" для завдання шкоди національним інтересам Саудівської Аравії.

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Обвинувачення були підтверджені в апеляційному та верховному судах, і лише після цього було видано королівський указ про виконання смертних вироків.

"Міністерство внутрішніх справ зробило це оголошення для того, аби запевнити, що країна не вагатиметься дати відсіч усім, хто бажатиме завдати шкоди її безпеці та стабільності", - йдеться у заяві.

У ній не уточнюється, яким саме способом було виконано смертні вироки, але традиційно у Саудівській Аравії це відбувається шляхом відсічення голови шаблею або розстрілу.

За інформацією міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, у 2018 році в королівстві було страчено 148 осіб. Більшість з них - за вбивства та злочини, пов'язані з наркотиками.


В Amnesty International стверджують, що загалом кількість задокументованих страт у світі скоротилася. Згідно зі звітом, оприлюдненим у Берліні 10 квітня, у 20 державах було страчено щонайменше 690 осіб. Натомість роком раніше - 993 особи у 23 країнах. Переважна більшість страт припадає на Іран, Саудівську Аравію, В'єтнам та Ірак. 

Водночас правозахисники наголошують і на смертних вироках, дані щодо яких неможливо зафіксувати. Йдеться у першу чергу про Китай, де за 2018 рік, ймовірно, стратили кілька тисяч людей. 

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