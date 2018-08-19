 У Саудівській Аравії почався хадж з обмеженою кількістю паломників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2020

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Новини

У Саудівській Аравії почався хадж з обмеженою кількістю паломників

Цього року в хаджі в Саудівській Аравії зможуть взяти лише 10 тисяч паломників. Серед них - громадяни країни та іноземці, які проживають у королівстві. Обмеження запровадили через пандемію коронавірусу.

Цього року паломники мають носити маски та дотримуватися дистанції під час хаджу

Цього року паломники мають носити маски та дотримуватися дистанції під час хаджу

Мусульмани-паломники в середу, 29 липня, розпочали щорічне паломництво (хадж) у місті Мекка в Саудівській Аравії. Цього року влада країни дозволила хадж близько 10 тисяч паломників. Близько 70 відсотків паломників - іноземці, які проживають у королівстві, решта - громадяни Саудівської Аравії, повідомляє інформагентство AFP. Минулого ж року у хаджі брали участь 2,5 мільйона мусульман з усього світу.

Цього року особи зможуть взяти участь у паломництві лише за умови негативного тесту на COVID-19. Під час паломництва учасники мають носити захисні маски, дотримуватися дистанції. Також паломникам видали спеціальний одяг із стійкого до бактерій матеріалу.

За даними влади Саудівської Аравії, на місці паломництва - навколо головного святилища мусульман Кааби в місті Мекка, - працюють мобільні бригади лікарів. Також робітники чистять та дезінфікують територію навколо Кааби. Цього року влада Саудівської Аравії заборонила паломникам торкатися Кааби, щоб обмежити шанси зараження. Також усі паломники повинні будуть пройти карантин після хаджу.

Хадж - паломництво до священної для мусульман Мекки, де народився пророк Мухаммед, яке здійснюється на початку 12-го місяця мусульманського місячного календаря. Згідно з Кораном, здійснити хадж хоча б раз у житті має кожен повнолітній мусульманин, якщо йому дозволяє стан здоров'я та фінансові можливості. 

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