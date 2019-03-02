 У Саудівській Аравії неодруженим іноземцям дозволили жити в одному номері | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2019

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Новини

У Саудівській Аравії неодруженим іноземцям дозволили жити в одному номері

Іноземні туристи тепер можуть жити в одному номері у готелях Саудівської Аравії, навіть якщо вони не одружені. Громадянам країни, як і раніше, доведеться пред'являти свідоцтво про шлюб.

Саудівські жінки зможуть самостійно зупинятися в готелях

Саудівські жінки зможуть самостійно зупинятися в готелях

Саудівська влада дозволила іноземним туристам, які не перебувають у шлюбі, жити в одному готельному номері. Про це у неділю, 6 жовтня, повідомила комісія з туризму та національної спадщини, передає агенція Reuters. Ці правила не поширюються на громадян Саудівської Аравії, яким, як і раніше, доведеться показувати свідоцтво про шлюб.

Окрім того, влада дозволила жінкам, у тому числі і громадянкам країни, селитися у готельні номери без супроводу чоловіка. Для цього їм буде достатньо надати документи, що посвідчують особу - паспорт, посвідку на проживання або закордонний паспорт.

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З 24 червня мешканки Саудівської Аравії можуть сідати за кермо, не побоюючись покарань. Раніше жінкам в країні дозволили відвідувати футбольні матчі та служити в армії. (24.06.2018)

Жінки у Саудівській Аравії зможуть отримувати паспорти та подорожувати без дозволу чоловіків-опікунів. Вони також зможуть отримувати офіційні документи та бути опікунами дітей. (02.08.2019)

Раніше влада Саудівської Аравії вирішила видавати туристичні візи, у тому числі і для українців. Досі в країну могли в'їхати лише трудові мігранти, паломники в Мекку і Медіну, а також іноземці, які мали запрошення,які їхали в ділове відрядження, на концерт або спортивний захід.

Як повідомлялося, жінки у Саудівській Аравії нещодавно отримали право самостійно подорожувати без додаткового дозволу чоловіків, отримувати паспорти, реєструвати шлюб, розлучення чи народження дитини. Кронпринц Мохаммед бін Салман заявляє, що прагне модернізувати Саудівську Аравію. Минулого року жінкам у Саудівській Аравії дозволили керувати автомобілем. Раніше вони також отримали право відвідувати футбольні матчі.

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