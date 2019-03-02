У Саудівській Аравії неодруженим іноземцям дозволили жити в одному номері

Саудівська влада дозволила іноземним туристам, які не перебувають у шлюбі, жити в одному готельному номері. Про це у неділю, 6 жовтня, повідомила комісія з туризму та національної спадщини, передає агенція Reuters. Ці правила не поширюються на громадян Саудівської Аравії, яким, як і раніше, доведеться показувати свідоцтво про шлюб.

Окрім того, влада дозволила жінкам, у тому числі і громадянкам країни, селитися у готельні номери без супроводу чоловіка. Для цього їм буде достатньо надати документи, що посвідчують особу - паспорт, посвідку на проживання або закордонний паспорт.

Раніше влада Саудівської Аравії вирішила видавати туристичні візи, у тому числі і для українців. Досі в країну могли в'їхати лише трудові мігранти, паломники в Мекку і Медіну, а також іноземці, які мали запрошення,які їхали в ділове відрядження, на концерт або спортивний захід.

Як повідомлялося, жінки у Саудівській Аравії нещодавно отримали право самостійно подорожувати без додаткового дозволу чоловіків, отримувати паспорти, реєструвати шлюб, розлучення чи народження дитини. Кронпринц Мохаммед бін Салман заявляє, що прагне модернізувати Саудівську Аравію. Минулого року жінкам у Саудівській Аравії дозволили керувати автомобілем. Раніше вони також отримали право відвідувати футбольні матчі.