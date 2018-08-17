 У Саудівській Аравії близько двох мільйонів мусульман розпочали хадж | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2018

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Новини

У Саудівській Аравії близько двох мільйонів мусульман розпочали хадж

Хадж, який розпочинається 19 серпня, зібрав у Саудівській Аравії близько двох мільйонів мусульман. Катар скаржиться, що його громадян не пустили на паломництво.

Близько двох мільйонів мусульман візьмуть участь у цьогорічному хаджі (на фото - мечеть Аль-Харам у Мецці)

Близько двох мільйонів мусульман візьмуть участь у цьогорічному хаджі (на фото - мечеть Аль-Харам у Мецці)

Близько двох мільйонів мусульман з усього світу візьмуть участь у цьогорічному паломництві (хаджі), що розпочинається у неділю, 19 серпня, повідомляє інформагенція dpa. Щонайменше 1,7 мільйона паломників прибули  до Саудівської Аравії з-за меж королівства.

Емірат Катар скаржиться, що його жителі цього року не можуть взяти участь у паломництві.  Джерела в уряді  Катару повідомили агенції AFP, що громадяни країни не мали змоги зареєструватися для участі в хаджі на створеному саудівською владою сайті. Окрім того, громадяни Катару не можуть отримати візу до Саудівської Аравії, бо між країнами наразі немає дипломатичних відносин. Нагадаємо, що в червні 2017 року Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром через начебто підтримку останнім ісламських екстремістів.

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Водночас Ер-Ріяд заявляє, що паломники з Катару та Ірану (з яким Ер-Ріяд так само припинив дипломатичні відносини) можуть взяти участь у хаджі. За системою квот, встановленою саудівською стороною, з Катару на паломництво можуть прибути 1200 людей.

Хадж - паломництво до священної для мусульман Мекки, де народився пророк Мухамед, яке здійснюється на початку 12-го місяця мусульманського місячного календаря. За Кораном, здійснити хадж хоча б раз у житті має кожен повнолітній мусульманин, якщо йому дозволяє стан здоров'я та фінансові можливості.

Десятки тисяч правоохоронців Саудівської Аравії стежитимуть, аби під час паломництва не сталося нещасних випадків. Нагадаємо, що у вересні 2015 році понад дві тисячі людей загинули в масовій тисняві у долині Міна біля Мекки під час одного з обрядів хаджу. Того ж року незадовго до початку щорічного паломництва на головну мечеть мусульманського світу у Мецці впав великий будівельний кран, унаслідок чого загинули понад 100 людей та більше 200 зазнали поранень.

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