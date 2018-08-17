У Саудівській Аравії близько двох мільйонів мусульман розпочали хадж

Близько двох мільйонів мусульман з усього світу візьмуть участь у цьогорічному паломництві (хаджі), що розпочинається у неділю, 19 серпня, повідомляє інформагенція dpa. Щонайменше 1,7 мільйона паломників прибули до Саудівської Аравії з-за меж королівства.

Емірат Катар скаржиться, що його жителі цього року не можуть взяти участь у паломництві. Джерела в уряді Катару повідомили агенції AFP, що громадяни країни не мали змоги зареєструватися для участі в хаджі на створеному саудівською владою сайті. Окрім того, громадяни Катару не можуть отримати візу до Саудівської Аравії, бо між країнами наразі немає дипломатичних відносин. Нагадаємо, що в червні 2017 року Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром через начебто підтримку останнім ісламських екстремістів.

Водночас Ер-Ріяд заявляє, що паломники з Катару та Ірану (з яким Ер-Ріяд так само припинив дипломатичні відносини) можуть взяти участь у хаджі. За системою квот, встановленою саудівською стороною, з Катару на паломництво можуть прибути 1200 людей.

Хадж - паломництво до священної для мусульман Мекки, де народився пророк Мухамед, яке здійснюється на початку 12-го місяця мусульманського місячного календаря. За Кораном, здійснити хадж хоча б раз у житті має кожен повнолітній мусульманин, якщо йому дозволяє стан здоров'я та фінансові можливості.

Десятки тисяч правоохоронців Саудівської Аравії стежитимуть, аби під час паломництва не сталося нещасних випадків. Нагадаємо, що у вересні 2015 році понад дві тисячі людей загинули в масовій тисняві у долині Міна біля Мекки під час одного з обрядів хаджу. Того ж року незадовго до початку щорічного паломництва на головну мечеть мусульманського світу у Мецці впав великий будівельний кран, унаслідок чого загинули понад 100 людей та більше 200 зазнали поранень.