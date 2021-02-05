У Санкт-Петербурзі ФСБ Росії затримала українського консула

Російська Федеральна служба безпеки в п'ятницю, 16 квітня, затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка. Про це в суботу, 17 квітня, повідомила ФСБ РФ на своєму сайті.

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"Федеральною службою безпеки 16 квітня 2021 року в Санкт-Петербурзі під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів та ФСБ Росії, затриманий на гарячому український дипломат - консул Генерального консульства України Олександр Сосонюк", - йдеться в повідомленні.

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У ФСБ зазначили, що така діяльність "не сумісна зі статусом дипломатичного працівника та має явно ворожий характер стосовно Російської Федерації". Стосовно Сосонюка будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, йдеться в повідомленні, проте не вказується, якими саме будуть ці заходи.

Міністерство закордонних справ України підтвердило затримання на кілька годин співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі. Речник міністерства Олег Ніколенко назвав це затримання "черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії". За словами Ніколенка, МЗС України готує відповідь.