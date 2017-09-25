У Саксонії домовилися про першу "кенійську" урядову коаліцію

У федеральній землі Саксонія домовилися про формування урядової коаліції в складі Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і партії "Союз-90/Зелені". Представники трьох партій у Дрездені в неділю, 1 грудня, представили коаліційну угоду. Коаліцію в такому форматі в Саксонії утворили вперше з моменту возз'єднання Німеччини.

На виборах до земельного парламенту , ландтагу Саксонії, що відбулися 1 вересня, християнські демократи отримали 32,1 відсотка голосів, Зелені - 8,6 відсотка, а СДПН - 7,7 відсотка. Лідер християнських демократів у Саксонії, прем'єр-міністр цієї землі Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) після виборів категорично виключав можливість формування коаліції з правопопулістською "Альтернативою для Німеччини" (АдН) і Лівою партією, що здобули на виборах до земельного парламенту друге і третє місця відповідно.

Він наголосив 1 грудня, що мети коаліційних переговорів досягнуто, коаліція прагне працюватиме майбутні п'ять років "стабільно і у взаємній довірі", цитує агенція новин dpa. Хоча Кречмер і визнав, що ХДС, Зелені та СДПН - партнери з різними поглядами, але кінцевою метою залишається намір перетворити Саксонію в інноваційну, відкриту до світу та гідну для життя федеральну землю.

Коаліційну угоду повинен ще затвердити з'їзд ХДС, натомість СДПН та Зелені мають намір отримати схвалення договору членами партії під час опитування. У разі позитивного результату земельний уряд може бути сформований ще до Різдва.

Переговори про створення коаліції почалися 21 жовтня. Вона отримала назву "кенійської" через відповідність кольорів трьох партій - чорного, червоного та зеленого - державному прапору Кенії.

Правлячі коаліції з аналогічною назвою з'явилися в землі Саксонія-Ангальт у квітні 2016-го та в землі Бранденбург у листопаді 2019 року.

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