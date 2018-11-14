У річницю Оксамитової революції чехи вимагали відставки Бабіша

Тисячі чехів у суботу, 17 листопада, вийшли на новий протест з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Акція збіглася із річницею Оксамитової революції - повалення соціалістичного режиму в тодішній Чехословаччині. Бабішу закидають участь у корупційних схемах, сам політик-бізнесмен це спростовує, повідомляє агенція новин Reuters.

Приводом невдоволення чехів стало інтерв'ю із сином Бабіша, опубліковане порталом Seznamzpravy.cz. У ньому син прем'єра заявив, що його спеціально викрали і переховували в анексованому Росією Криму агенти його батька, щоб він не зміг свідчити у кримінальній справі про ймовірну розтрату Бабішем двох мільйонів євро субвенцій від ЄС. Ці гроші близько десяти років тому начебто пішли на готель у Середньочеському краї. Сам Бабіш каже, що його син психічно хворий.

Вочевидь, щоб уникнути зустрічі з людьми, Бабіш поклав квіти до меморіалу на Національному проспекті одразу після опівночі. Утім, зранку активісти викинули їх у смітник. Чеська поліція через це почала розслідування, зазначають місцеві ЗМІ.

Протестувальники пройшли Старим містом у Празі з гаслами "У відставку" та "Ми не хочемо засудженого прем'єра". Активісти також запалювали свічки у пам'ять про події Оксамитової революції. Опозиційні партії закликали до вотуму недовіри урядові Бабіша, голосування має відбутися наступного тижня.