 У річницю Оксамитової революції чехи вимагали відставки Бабіша | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2018

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Новини

У річницю Оксамитової революції чехи вимагали відставки Бабіша

Активісти також викинули квіти від Бабіша з меморіалу на Національному проспекті. Протестувальники незадоволені імовірною корумпованістю та брехнею політика.

Прага не Палермо, 2018 - не 90-ті, Бабіш - брехун - плакат у Празі

"Прага не Палермо, 2018 - не 90-ті, Бабіш - брехун" - плакат у Празі

Тисячі чехів у суботу, 17 листопада, вийшли на новий протест з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Акція збіглася із річницею Оксамитової революції - повалення соціалістичного режиму в тодішній Чехословаччині. Бабішу закидають участь у корупційних схемах, сам політик-бізнесмен це спростовує, повідомляє агенція новин Reuters.

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Після кількамісячних дискусій уряд меншості в Чехії на чолі з мільярдером Андреєм Бабішем отримав підтримку з боку парламенту. Вперше з 1989 року визначальними для підтримки уряду стали голоси комуністів. (12.07.2018)

Кілька тисяч людей у Празі виступили проти проросійської позиції президента Мілоша Земана. Демонстрація відбулася в 25-ту річницю "оксамитової революції", у результаті якої було повалено комунізм в Чехословаччині. (17.11.2014)

Приводом невдоволення чехів стало інтерв'ю із сином Бабіша, опубліковане порталом Seznamzpravy.cz. У ньому син прем'єра заявив, що його спеціально викрали і переховували в анексованому Росією Криму агенти його батька, щоб він не зміг свідчити у кримінальній справі про ймовірну розтрату Бабішем двох мільйонів євро субвенцій від ЄС. Ці гроші близько десяти років тому начебто пішли на готель у Середньочеському краї.  Сам Бабіш каже, що його син психічно хворий.

Вочевидь, щоб уникнути зустрічі з людьми, Бабіш поклав квіти до меморіалу на Національному проспекті одразу після опівночі. Утім, зранку активісти викинули їх у смітник. Чеська поліція через це почала розслідування, зазначають місцеві ЗМІ.

Протестувальники пройшли Старим містом у Празі з гаслами "У відставку" та "Ми не хочемо засудженого прем'єра".  Активісти також запалювали свічки у пам'ять про події Оксамитової революції. Опозиційні партії закликали до вотуму недовіри урядові Бабіша, голосування має відбутися наступного тижня.

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