У РЄ нагадали Україні про зобов'язання реформувати пенітенціарну систему

Комітет міністрів Ради Європи закликає владу України ефективніше виконувати свої зобов'язання щодо покращення умов перебування у місцях позбавлення волі. Про це йдеться у висновку, який зробив Комітет міністрів РЄ, проаналізувавши, як Україна виконує вироки Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), йдеться у повідомленні Ради Європи у четвер, 6 грудня.

Як зазначається у повідомленні, "відсутність конкретних кроків" для створення ефективних засобів правового захисту, які б реагували на обвинувачення у жорстокому поводженні з в'язнями у місцях позбавлення волі, "підриває довіру до зобов'язань влади вирішувати ці давні проблеми". Серед факторів жорстокого поводженні у Раді Європи назвали переповненість тюрем, погані матеріальні умови утримання під вартою та недостатню медичну допомогу.

Також Комітет міністрів Ради Європи закликав українську владу слідувати ухваленій раніше реформі пенітенціарної системи України, яка, зокрема, передбачає приведення умов тримання осіб, узятих під варту, та засуджених у відповідність до вимог Європейських пенітенціарних правил, забезпечення створення умов тримання, які не порушують гідність людини, а також недопущення порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідні зміни в Україні мають відбуватися з чіткими часовими рамками, а на їхнє втілення мають виділятися відповідні кошти та людський ресурс, наголошують у РЄ.

Нагадаємо, правозахисники неодноразово звертали увагу не невідоповідні умови перебування у місцях позбавлення волі в Україні, зокрема, на жорстоке поводженням з людьми в місцях несвободи.