 У РЄ нагадали Україні про зобов′язання реформувати пенітенціарну систему | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

У РЄ нагадали Україні про зобов'язання реформувати пенітенціарну систему

У Комітеті міністрів Ради Європи вважають, що українська влада не демонструє "конкретні кроки" у реформуванні пенітенціарної системи, що підриває довіру до Києва.

Лук'янівське СІЗО в Києві (фото з архіву)

Лук'янівське СІЗО в Києві (фото з архіву)

Комітет міністрів Ради Європи закликає владу України ефективніше виконувати свої зобов'язання щодо покращення умов перебування у місцях позбавлення волі. Про це йдеться у висновку, який зробив Комітет міністрів РЄ, проаналізувавши, як Україна виконує вироки Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), йдеться у повідомленні Ради Європи у четвер, 6 грудня.

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За 5 років діяльності Національного превентивного механізму з попередження катувань громадським активістам вдалося виявити причини та почати боротьбу з жорстоким поводженням з людьми в місцях несвободи. (27.06.2017)

До Європейського комітету з питань запобігання катуванням надійшов лист уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з проханням розслідувати катування російськими силовиками українця Володимира Дудки. (11.10.2018)

Як зазначається у повідомленні, "відсутність конкретних кроків" для створення ефективних засобів правового захисту, які б реагували на обвинувачення у жорстокому поводженні з в'язнями у місцях позбавлення волі, "підриває довіру до зобов'язань влади вирішувати ці давні проблеми". Серед факторів жорстокого поводженні у Раді Європи назвали переповненість тюрем, погані матеріальні умови утримання під вартою та недостатню медичну допомогу.

Також Комітет міністрів Ради Європи закликав українську владу слідувати ухваленій раніше реформі пенітенціарної системи України, яка, зокрема, передбачає приведення умов тримання осіб, узятих під варту, та засуджених у відповідність до вимог Європейських пенітенціарних правил, забезпечення створення умов тримання, які не порушують гідність людини, а також недопущення порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідні зміни в Україні мають відбуватися з чіткими часовими рамками, а на їхнє втілення мають виділятися відповідні кошти та людський ресурс, наголошують у РЄ.

Нагадаємо, правозахисники неодноразово звертали увагу не невідоповідні умови перебування у місцях позбавлення волі в Україні, зокрема, на жорстоке поводженням з людьми в місцях несвободи.

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