У РФ спростували наявність угод про прямі постачання газу до України

Інформація про укладення Росією контрактів на пряме постачання газу до України не відповідають дійсності, заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак.
Віцепрем'єр Росії Дмитро Козак заявляє, що повідомлення про те, що російська сторона нібито вже уклала контракти з низкою українських компаній для прямого постачання газу до України, не відповідають дійсності.
"Що стосується прямого постачання газу з Росії до України, то ми домовилися після Нового року, після того, як всі питання (пов'язані з транзитом - Ред.) буде врегульовано, ще раз обговорити ці питання", - сказав Козак у понеділок, 23 грудня, на нараді прем'єра РФ Дмитра Медведєва зі своїми заступниками, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".
Віцепрем'єр зазначив, що "сьогодні в Україні розгорається "буря в склянці" з приводу того, що є якісь п'ять контрактів з українськими компаніями, яким ми постачатимемо газ". "Це не відповідає дійсності. У нас жодних контрактів, окрім домовленостей з урядом України, немає, діятимемо виключно в рамках цього протоколу", - сказав Козак.
Раніше низка українських та російських інформагентств та ЗМІ поширили інформацію про те, що вже п'ять українських компаній уклали угоди на пряме постачання газу з РФ на український ринок. У відповідь експрезидент України Петро Порошенко та очолювана ним партія "Європейська солідарність" закликали негайно скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони України.
Нагадаємо, починаючи з листопада 2015 року Україна не імпортує природний газ з Росії і закуповує його винятково на своєму західному кордоні.