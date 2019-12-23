У РФ спростували наявність угод про прямі постачання газу до України

Віцепрем'єр Росії Дмитро Козак заявляє, що повідомлення про те, що російська сторона нібито вже уклала контракти з низкою українських компаній для прямого постачання газу до України, не відповідають дійсності.

"Що стосується прямого постачання газу з Росії до України, то ми домовилися після Нового року, після того, як всі питання (пов'язані з транзитом - Ред.) буде врегульовано, ще раз обговорити ці питання", - сказав Козак у понеділок, 23 грудня, на нараді прем'єра РФ Дмитра Медведєва зі своїми заступниками, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Віцепрем'єр зазначив, що "сьогодні в Україні розгорається "буря в склянці" з приводу того, що є якісь п'ять контрактів з українськими компаніями, яким ми постачатимемо газ". "Це не відповідає дійсності. У нас жодних контрактів, окрім домовленостей з урядом України, немає, діятимемо виключно в рамках цього протоколу", - сказав Козак.

Раніше низка українських та російських інформагентств та ЗМІ поширили інформацію про те, що вже п'ять українських компаній уклали угоди на пряме постачання газу з РФ на український ринок. У відповідь експрезидент України Петро Порошенко та очолювана ним партія "Європейська солідарність" закликали негайно скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони України.

Нагадаємо, починаючи з листопада 2015 року Україна не імпортує природний газ з Росії і закуповує його винятково на своєму західному кордоні.