 У РФ підтвердили участь у зустрічі радників лідерів ″нормандської четвірки″ в Берліні 2 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

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У РФ підтвердили участь у зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні 2 вересня

У Кремлі підтвердили участь у представника РФ у зустрічі радників глав "нормандської четвірки", що відбудеться 2 вересня в Берліні.

У Кремлі підтвердили участь у зустрічі помічників глав нормандської четвірки 2 вересня

У Кремлі підтвердили участь у зустрічі помічників глав "нормандської четвірки" 2 вересня

Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив участь російського представника в зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" 2 вересня в Берліні. "Цю інформацію вже офіційно підтверджено. 2 вересня в Берліні відбудеться черговий раунд консультацій за участю так званих дипломатичних радників. Від нас буде Сурков", - сказав він у п'ятницю, 30 серпня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Ушакова, учасники зустрічі розглянуть можливість підготовки саміту лідерів "нормандської четвірки". Він зазначив, що ця зустріч відбудеться незалежно від результатів переговорів між Москвою і Києвом про обмін утримуваними особами.

Україну на зустрічі 2 вересня представлятимуть міністр закордонних справ Вадим Пристайко і помічник президента України Андрій Єрмак, інформує агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до переговорного процесу.

Водночас, за словами Ушакова, дата самого саміту "нормандської четвірки" поки не визначена. "Ні, її немає", - сказав він.

Помічник президента РФ додав, що за підсумками саміту Великої сімки в Біарріці з'явилися дані про те, що цей саміт буде проведено у вересні цього року. "Але з Росією, яка є учасником цього формату, ніхто конкретні дати не погоджував", - заявив Ушаков.

Нагадаємо, що 26 серпня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що саміт лідерів "нормандської четвірки" відбудеться у вересні. "Гадаємо, існують передумови для проведення корисного саміту (у "нормандському форматі". - Ред.)", - сказав французький президент під час пресконференції у Біарріці, де відбувся саміт G7. Пункт про підготовку Німеччиною та Францією зістрічі лідерів країн "нормандської четвірки" включили також до тексту заключної заяви саміту G7. 

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