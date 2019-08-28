У РФ підтвердили участь у зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні 2 вересня

У Кремлі підтвердили участь у представника РФ у зустрічі радників глав "нормандської четвірки", що відбудеться 2 вересня в Берліні.
Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив участь російського представника в зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" 2 вересня в Берліні. "Цю інформацію вже офіційно підтверджено. 2 вересня в Берліні відбудеться черговий раунд консультацій за участю так званих дипломатичних радників. Від нас буде Сурков", - сказав він у п'ятницю, 30 серпня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".
За словами Ушакова, учасники зустрічі розглянуть можливість підготовки саміту лідерів "нормандської четвірки". Він зазначив, що ця зустріч відбудеться незалежно від результатів переговорів між Москвою і Києвом про обмін утримуваними особами.
Україну на зустрічі 2 вересня представлятимуть міністр закордонних справ Вадим Пристайко і помічник президента України Андрій Єрмак, інформує агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до переговорного процесу.
Водночас, за словами Ушакова, дата самого саміту "нормандської четвірки" поки не визначена. "Ні, її немає", - сказав він.
Помічник президента РФ додав, що за підсумками саміту Великої сімки в Біарріці з'явилися дані про те, що цей саміт буде проведено у вересні цього року. "Але з Росією, яка є учасником цього формату, ніхто конкретні дати не погоджував", - заявив Ушаков.
Нагадаємо, що 26 серпня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що саміт лідерів "нормандської четвірки" відбудеться у вересні. "Гадаємо, існують передумови для проведення корисного саміту (у "нормандському форматі". - Ред.)", - сказав французький президент під час пресконференції у Біарріці, де відбувся саміт G7. Пункт про підготовку Німеччиною та Францією зістрічі лідерів країн "нормандської четвірки" включили також до тексту заключної заяви саміту G7.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлеркою ФРН Анґелою Меркель. За словами посла України у ФРН Анлрія Мельника, це вже четверта телефонна розмова лідерів країн за останні місяці. (28.08.2019)