 У РФ пасажирський літак здійснив аварійну посадку в ″Шереметьєво″ - 13 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2019

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Новини

У РФ пасажирський літак здійснив аварійну посадку в "Шереметьєво" - 13 загиблих

Пасажирський лайнер Superjet-100, що летів рейсом з Москви до Мурманська, був змушений зробити аварійну посадку невдовзі після вильоту з аеропорту "Шереметьєво".

Охоплений вогнем літак

Охоплений вогнем літак у Шереметьєво

В аеропорту "Шереметьєво" здійснив аварійну посадку пасажирський лайнер Superjet-100 (SSJ-100). Інцидент стався в неділю, 5 травня, невдовзі після вильоту літака з аеропорту, повідомили в прес-службі міжнародного летовища агенції новин "Інтерфакс".

За даними прес-служби аеропорту, літак вдарився об злітно-посадкову смугу, здійснюючи жорстку посадку. "Проводиться аварійно-рятувальна робота", - цитує "Інтерфакс" речницю летовища.

У Слідчому комітеті Росії повідомили про 13 загиблих в результаті катастрофи, передає "Інтерфакс". За цими даними, серед загиблих є двоє дітей. Раніше в МНС РФ поінформували про те, що шістьох потерпілих унаслідок авіакатастрофи доставили до лікарень. За попередніми даними, на борту літака перебувало 73 пасажири та члени екіпажу.

Повідомляється про істотні пошкодження літака, його хвостова частина повністю зруйнована. Фахівці з'ясовують причини пожежі та аварійної посадки.

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