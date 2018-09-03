 У РФ на акціях проти пенсійної реформи затримали більше тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2018

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Новини

У РФ на акціях проти пенсійної реформи затримали більше тисячі людей

Під час мітингів проти пенсійної реформи 9 вересня у РФ затримали понад тисячу осіб. Поліцейські застосовували фізичну силу проти демонстрантів.

Поліція у Москві б'є учасників акції проти пенсійної реформи

Поліція у Москві б'є учасників акції проти пенсійної реформи

Під час акцій протестів через пенсійну реформу у багатьох містах Росії у неділю, 9 вересня, поліцейські затримали понад тисячу осіб. Про це станом на ранок понеділка, 10 вересня, повідомляє російський правозахисний медіа-проект ОВД "Инфо". Найжорсткіші і наймасовіші затримання мали місце в Санкт-Петербурзі. Там із двох тисяч осіб, які вийшли на неузгоджену акцію, поліція затримала, за різними оцінками, близько 500 мітингувальників. 

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У Москві поліція затримала всіх, хто перебував у штабі Навального. Напередодні акцій протесту, запланованих на 9 вересня, арешти, затримання та обшуки проводяться в десятках міст РФ. (08.09.2018)

Президент РФ Володимир Путін виступив на захист підвищення пенсійного віку в Росії. На тлі широких протестів він запропонував заходи, які мають пом'якшити реформу. (29.08.2018)

Слідчий комітет Росії вже висунув звинувачення двом учасникам акцій у Москві. Про це у понеділок, 10 вересня, повідомив адвокат "Відкритої Росії" Олег Єлісеєв.

Як повідомлялося, учасники демонстрацій проти пенсійної реформи в РФ вимагали скасувати підвищення віку виходу на пенсію. У багатьох містах, у тому числі в Москві й Санкт-Петербурзі, акції протесту не були узгоджені з владою. За даними правозахисників, у кількох містах співробітники силових структур РФ застосовували грубе фізичне насильство проти демонстрантів.

Також у неділю, 9 вересня, в РФ проходив єдиний день голосування. Росіяни обирали губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. За попередніми даними, у Москві під час виборів на посаду мера міста перемогу здобув чинний міський голова Сергій Собянін, котрий набрав 70 відсотків голосів виборців. Як повідомляє агентство dpa, явка москвичів на виборах була невисокою і склала 30,86 відсотка громадян.

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