У РФ на акціях проти пенсійної реформи затримали більше тисячі людей

Під час акцій протестів через пенсійну реформу у багатьох містах Росії у неділю, 9 вересня, поліцейські затримали понад тисячу осіб. Про це станом на ранок понеділка, 10 вересня, повідомляє російський правозахисний медіа-проект ОВД "Инфо". Найжорсткіші і наймасовіші затримання мали місце в Санкт-Петербурзі. Там із двох тисяч осіб, які вийшли на неузгоджену акцію, поліція затримала, за різними оцінками, близько 500 мітингувальників.

Слідчий комітет Росії вже висунув звинувачення двом учасникам акцій у Москві. Про це у понеділок, 10 вересня, повідомив адвокат "Відкритої Росії" Олег Єлісеєв.

Як повідомлялося, учасники демонстрацій проти пенсійної реформи в РФ вимагали скасувати підвищення віку виходу на пенсію. У багатьох містах, у тому числі в Москві й Санкт-Петербурзі, акції протесту не були узгоджені з владою. За даними правозахисників, у кількох містах співробітники силових структур РФ застосовували грубе фізичне насильство проти демонстрантів.

Також у неділю, 9 вересня, в РФ проходив єдиний день голосування. Росіяни обирали губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. За попередніми даними, у Москві під час виборів на посаду мера міста перемогу здобув чинний міський голова Сергій Собянін, котрий набрав 70 відсотків голосів виборців. Як повідомляє агентство dpa, явка москвичів на виборах була невисокою і склала 30,86 відсотка громадян.