У РФ звільнили "шамана", який йшов "виганяти Путіна"

У Росії відпустили під підписку про невиїзд Олександра Габишева, який називає себе "шаманом" та йшов до Москви, щоб здійснити "обряд з вигнання Путіна". Про це у суботу, 21 вересня, з посиланням на матеріали справи повідомила агенція "Інтерфакс". Раніше Габишева затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області.

Його обвинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності. "Габишев з 6 березня по 22 травня, перебуваючи в невстановленому місці, звернувся особисто до групи людей із закликами до здійснення екстремістської діяльності", - йдеться в матеріалах справи. Щодо висловлювань "шамана" була проведена психолого-лінгвістична експертиза. Як вважають слідчі, в них "міститься публічний заклик до насильницьких дій щодо президента Росії".

Сам Габишев повідомив, що "відпросився до сестри додому". За його словами, в психдиспансері йому обіцяли "не колоти препарати", а "наручники зняли під чесне слово". Він зазначив, що "має бути довга історія", і пояснив, що це його "хрест - пройти через суд, через всі випробування".

Міжнародна неурядова організація Amnesty International (AI) назвала активіста "в'язнем совісті". "Реакція російської влади виглядає просто абсурдом", - заявила директорка російського представництва AI Наталія Звягіна.

Олександр Габишев, який називає себе "шаманом-воїном" вирушив пішки з Якутії у Москву, щоб провести "обряд вигнання Путіна", навесні 2019 року. По дорозі до нього приєднуються прихильники. Габишев планував дійти в російську столицю у 2021 році.

Його затримали в ніч на 19 вересня. До табору, де він зупинився з ночівлею, під'їхали кілька машин. З них вийшло близько 40 людей, які викрали "шамана", розповіли пізніше його супутники. Згодом у російських правоохоронних органах підтвердили затримання і уточнили, що Габишев перебував в розшуку "за вчинення злочину" в Якутії.