 У РФ звільнили ″шамана″, який йшов ″виганяти Путіна″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У РФ звільнили "шамана", який йшов "виганяти Путіна"

Жителя російського Якутська Олександра Габишева, якого затримали під час його подорожі до Москви, відпустили. Його обвинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності.

Якутськ

Якутськ

У Росії відпустили під підписку про невиїзд Олександра Габишева, який називає себе "шаманом" та йшов до Москви, щоб здійснити "обряд з вигнання Путіна". Про це у суботу, 21 вересня, з посиланням на матеріали справи повідомила агенція "Інтерфакс". Раніше Габишева затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області.

Його обвинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності. "Габишев з 6 березня по 22 травня, перебуваючи в невстановленому місці, звернувся особисто до групи людей із закликами до здійснення екстремістської діяльності", - йдеться в матеріалах справи. Щодо висловлювань "шамана" була проведена психолого-лінгвістична експертиза. Як вважають слідчі, в них "міститься публічний заклик до насильницьких дій щодо президента Росії".

Сам Габишев повідомив, що "відпросився до сестри додому". За його словами, в психдиспансері йому обіцяли "не колоти препарати", а "наручники зняли під чесне слово". Він зазначив, що "має бути довга історія", і пояснив, що це його "хрест - пройти через суд, через всі випробування".

DW.COM

Перед початком акції правоохоронці роздавали попередження, що вона не погоджена міською владою. У центрі міста поліція почала затримувати людей. (03.08.2019)

Суд у Москві відпустив із СІЗО актора Павла Устінова, засудженого за звинуваченнями у застосуванні насильства щодо співробітника Росгвардії на акції протесту. (20.09.2019)

Міжнародна неурядова організація Amnesty International (AI) назвала активіста "в'язнем совісті". "Реакція російської влади виглядає просто абсурдом", - заявила директорка російського представництва AI Наталія Звягіна.

Олександр Габишев, який називає себе "шаманом-воїном" вирушив пішки з Якутії у Москву, щоб провести "обряд вигнання Путіна", навесні 2019 року. По дорозі до нього приєднуються прихильники. Габишев планував дійти в російську столицю у 2021 році.

Його затримали в ніч на 19 вересня. До табору, де він зупинився з ночівлею, під'їхали кілька машин. З них вийшло близько 40 людей, які викрали "шамана", розповіли пізніше його супутники. Згодом у російських правоохоронних органах підтвердили затримання і уточнили, що Габишев перебував в розшуку "за вчинення злочину" в Якутії.

DW-Karikatur von Sergey Elkin - Festnahmen in Russland

Також за темою

Russland - Single Voting Day in Ulan-Ude

У Росії затримали "шамана", який ішов виганяти Путіна 19.09.2019

Чоловіка, який ішов пішки в Москву, щоб "вигнати" президента РФ Володимира Путіна, затримали на кордоні Бурятії і Іркутської області. В російському МВС повідомили, що "шаман" перебуває в розшуку "за вчинення злочину".

Реклама

Докладно

Віталій Кличко та Володимир Зеленський

Титульний бій мера Віталія Кличка

Як справжній чемпіон, Віталій Кличко готовий поборотися за свій статус мера Києва, пише Сергій Руденко.  

Китай і США провели консультації перед переговорами для вирішення торговельних суперечок

Китай і США провели тороговельні консультації

Делегації США та Китаю провели "продуктивні" і "конструктивні" підготовчі консультації перед торговельними переговорами.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  