 У РФ звинувачують українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі - Денісова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У РФ звинувачують українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі - Денісова

Єдиного акредитованого в РФ українського журналіста агентства "УНІАН" Романа Цимбалюка звинувачують в екстремізмі, повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

Людмила Денисова

Людмила Денисова

Єдиного акредитованого у РФ українського журналіста агентства "УНІАН" Романа Цимбалюка звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі. Про це у середу, 15 грудня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram.

"РФ чинить тиск на українського журналіста, кореспондента агентства "УНІАН" у Москві Романа Цимбалюка та фактично позбавляє його права на свободу вираження поглядів і здійснення професійної діяльності",- написала Денісова.

Вона також заявила, що на журналіста здійснюється атака через пропагандистські ЗМІ, які звинувачують його у шпигунській діяльності. "Такі дії стосовно журналістів є неприпустимими. Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - написала омбудсменка.

Полозов - адвокат Цимбалюка

Водночас адвокат Микола Полозов у своєму Facebook повідомив, що представлятиме інтереси Цимбалюка."За домовленістю з Романом, я представлятиму його інтереси з усіх питань, що так цікавлять владу Росії. Заразом і дізнаємося, скільки коштує нині свобода слова в РФ", - зазначив він. Полозов додав, що "грань між "адміністративним" екстремізмом та "кримінальним" дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах із політичним інтересом влади дуже передбачувана".

Посольство України в Росії та міністерство закордонних справ України перебувають на зв'язку з українським журналістом Романом Цимбалюком, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. "Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою", - написав Ніколенко у Twitter.

 

Дивитись відео 02:46

Бібліотечна справа: за що засудили директорку української бібліотеки в Москві (06.06.2017)

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту (архівне фото)

Євродепутати: Кремль розуміє лише мову сили і грошей

ЄС має трансформувати солідарність з Києвом у дії: ввести нові санкції проти Москви в разі ескалації - євродепутати.  

Санкції проти Росії запроваджуватимуть лише у разі відкритого військового наступу РФ

Чи зупинять нові санкції вторгнення Росії в Україну? (відео)

Нові жорсткі санкції проти Росії, якщо Кремль наважиться на військове вторгнення в Україну. Чим саме Захід лякає Москву?  