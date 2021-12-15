У РФ звинувачують українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі - Денісова

Єдиного акредитованого у РФ українського журналіста агентства "УНІАН" Романа Цимбалюка звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі. Про це у середу, 15 грудня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram.

"РФ чинить тиск на українського журналіста, кореспондента агентства "УНІАН" у Москві Романа Цимбалюка та фактично позбавляє його права на свободу вираження поглядів і здійснення професійної діяльності",- написала Денісова.

Вона також заявила, що на журналіста здійснюється атака через пропагандистські ЗМІ, які звинувачують його у шпигунській діяльності. "Такі дії стосовно журналістів є неприпустимими. Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - написала омбудсменка.

Полозов - адвокат Цимбалюка

Водночас адвокат Микола Полозов у своєму Facebook повідомив, що представлятиме інтереси Цимбалюка."За домовленістю з Романом, я представлятиму його інтереси з усіх питань, що так цікавлять владу Росії. Заразом і дізнаємося, скільки коштує нині свобода слова в РФ", - зазначив він. Полозов додав, що "грань між "адміністративним" екстремізмом та "кримінальним" дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах із політичним інтересом влади дуже передбачувана".

Посольство України в Росії та міністерство закордонних справ України перебувають на зв'язку з українським журналістом Романом Цимбалюком, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. "Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою", - написав Ніколенко у Twitter.