 У РФ закрили кримінальну справу щодо журналіста ″Медузи″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2019

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Новини

У РФ закрили кримінальну справу щодо журналіста "Медузи"

Журналіста Івана Голунова звільнять з-під домашнього арешту та відсторонять поліцейських, які його затримали.

Журналіста Івана Голунова звільнять з-під домашнього арешту

Журналіста Івана Голунова звільнять з-під домашнього арешту

Кримінальну справу щодо російського журналіста Івана Голунова вирішили закрити і почати перевірку поліцейських, які його затримали, повідомив у вівторок, 11 червня, глава МВС Росії Володимир Колокольцев.

"За результатами проведення криміналістичних, біологічних, дактилоскопічних і генетичних експертиз ухвалено рішення про припинення кримінального переслідування Івана Голунова у зв'язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину. Сьогодні він буде звільнений з-під домашнього арешту, звинувачення зняте", - цитує міністра "Інтерфакс".

DW.COM

Суд у Москві відправив журналіста інтернет-видання "Медуза" Івана Голунова під домашній арешт на два місяці. Йому закидають спробу збуту наркотиків. (08.06.2019)

Три тисячі журналістів РФ підписали лист з вимогою звільнити кореспондента "Медузи" Івана Голунова. В ОБСЄ також занепокоєні затриманням журналіста. (08.06.2019)

Перші шпальти "Ведомостей", "Коммерсанта" і РБК вперше зроблені в єдиній стилістиці. У заяві трьох провідних російських ЗМІ наголошується, що об'єктивне розслідування справи Голунова важливе для всього суспільства. (10.06.2019)

Крім того, Колокольцев клопотатиме перед президентом РФ Володимиром Путіним про звільнення правоохоронців, причетних до затримання Голунова, а саме - начальника управління з боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС по Москві Юрія Дев'яткіна і начальника УВС по ЗАТ Москви Андрія Пучкова.

Нагадаємо, Івана Голунова затримали у Москві 6 червня за підозрою у спробі збуту наркотиків. Журналіст встиг повідомити через друзів, що йому підкинули два пакети з невідомою речовиною, повідомила редакція "Медузи". За даними поліції РФ при особистому огляді у Голунова було вилучено чотири грами метілефедрона, а у квартирі - близько п'яти грамів кокаїну. 

Журналіст відкинув обвинувачення. Редакція "Медузи" заявила, що переконана в невинуватості Голунова, і що його переслідують через журналістську діяльність. Адвокати журналіста заявили про численні порушення, допущені співробітниками поліції, які проводили затримання.

Акції протесту

З 7 червня в Москві та інших містах Росії проходили пікети на підтримку журналіста. Звільнити журналіста закликали посольство США в РФ, ОБСЄ, російські співаки Борис Гребєнщиков, Юрій Шевчук, телеведучий Володимир Познер, петицію щодо його звільнення на Change.org підписали більше 60 тисяч людей. Свої підписи під відкритим листом профспілки журналістів і працівників ЗМІ з вимогою звільнити Голунова поставили майже три тисячі російських журналістів.

8 червня Голунову було пред'явлено офіційне звинувачення у замаху на незаконний збут наркотиків в особливо великих розмірах. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 20 років. В обвинувальній постанові говориться, що Голунов, за припущенням слідства, зберігав три згортки з наркотиками у своїй квартирі, а два інших були виявлені під час огляду в його рюкзаку.

Того ж дня журналіста доставили до лікарні. За словами глави міжнародної правозахисної групи "Агора" Павла Чикова, лікар "швидкої допомоги", оглянувши Івана Голунова у відділенні поліції, діагностував у нього струс мозку і підозру на перелом ребер.

8 червня суд у Москві відправив Голунова під домашній арешт до 7 серпня. Прокурор просив затримати журналіста на два місяці. 

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