У РФ закрили кримінальну справу щодо журналіста "Медузи"

Кримінальну справу щодо російського журналіста Івана Голунова вирішили закрити і почати перевірку поліцейських, які його затримали, повідомив у вівторок, 11 червня, глава МВС Росії Володимир Колокольцев.

"За результатами проведення криміналістичних, біологічних, дактилоскопічних і генетичних експертиз ухвалено рішення про припинення кримінального переслідування Івана Голунова у зв'язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину. Сьогодні він буде звільнений з-під домашнього арешту, звинувачення зняте", - цитує міністра "Інтерфакс".

Крім того, Колокольцев клопотатиме перед президентом РФ Володимиром Путіним про звільнення правоохоронців, причетних до затримання Голунова, а саме - начальника управління з боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС по Москві Юрія Дев'яткіна і начальника УВС по ЗАТ Москви Андрія Пучкова.

Нагадаємо, Івана Голунова затримали у Москві 6 червня за підозрою у спробі збуту наркотиків. Журналіст встиг повідомити через друзів, що йому підкинули два пакети з невідомою речовиною, повідомила редакція "Медузи". За даними поліції РФ при особистому огляді у Голунова було вилучено чотири грами метілефедрона, а у квартирі - близько п'яти грамів кокаїну.

Журналіст відкинув обвинувачення. Редакція "Медузи" заявила, що переконана в невинуватості Голунова, і що його переслідують через журналістську діяльність. Адвокати журналіста заявили про численні порушення, допущені співробітниками поліції, які проводили затримання.

Акції протесту

З 7 червня в Москві та інших містах Росії проходили пікети на підтримку журналіста. Звільнити журналіста закликали посольство США в РФ, ОБСЄ, російські співаки Борис Гребєнщиков, Юрій Шевчук, телеведучий Володимир Познер, петицію щодо його звільнення на Change.org підписали більше 60 тисяч людей. Свої підписи під відкритим листом профспілки журналістів і працівників ЗМІ з вимогою звільнити Голунова поставили майже три тисячі російських журналістів.

8 червня Голунову було пред'явлено офіційне звинувачення у замаху на незаконний збут наркотиків в особливо великих розмірах. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 20 років. В обвинувальній постанові говориться, що Голунов, за припущенням слідства, зберігав три згортки з наркотиками у своїй квартирі, а два інших були виявлені під час огляду в його рюкзаку.

Того ж дня журналіста доставили до лікарні. За словами глави міжнародної правозахисної групи "Агора" Павла Чикова, лікар "швидкої допомоги", оглянувши Івана Голунова у відділенні поліції, діагностував у нього струс мозку і підозру на перелом ребер.

8 червня суд у Москві відправив Голунова під домашній арешт до 7 серпня. Прокурор просив затримати журналіста на два місяці.