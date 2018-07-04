 У Румунії ухвалили закон, що пом′якшує покарання за посадові злочини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2018

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Новини

У Румунії ухвалили закон, що пом'якшує покарання за посадові злочини

Парламент Румунії ухвалив зміни до кримінального права, які підуть на користь підозрюваним у корупції чиновникам. Президент країни Клаус Йоганніс заявив, що намагатиметься не допустити набуття чинності законом.

Румунський парламент ухвалив законопроект, який пом'якшить покарання для корумпованих чиновників

Румунський парламент ухвалив законопроект, який пом'якшить покарання для корумпованих чиновників

Румунський парламент у середу, 4 липня, ухвалив зміни до кримінального права, які дозволяють пом'якшити покарання за злочини, пов'язані зі зловживанням службовим становищем. Законопроект був поданий за ініціативою правлячої Соціал-демократичної партії Румунії та ліберальної партії ALDE, повідомляє агенція dpa. За нього проголосували 167 депутатів за необхідних 165-ти.

Згідно з ухваленими нормами, зловживання службовим становищем буде каратися лише тоді, якщо вигоду отримав безпосередньо порушник або члени його родини. Критики нововведення побоюються, що зловживання на користь друзів не будуть тягнути за собою кримінальної відповідальності. Окрім того, найвища міра покарання за посадові злочини зменшена з семи до п'яти років ув'язнення.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав голосування у парламенті "диктатурою більшості". Він вважає ухвалені зміни "обурливими" та заявив, що намагатиметься не допустити набуття чинності законом усіма доступними засобами. Він планує звернутися до Конституційного суду, утім більшість суддів у ньому близькі до уряду. У Румунії закон набуває чинності після підпису президентом, однак той може лише звернутися до Конституційного суду чи відправити законопроект на повторний розгляд у парламент.

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Європейська Комісія своєю чергою заявила, що занепокоєна ухваленням нового закону. Вона змушена буде втрутитися, якщо він не відповідає праву Євросоюзу.

Зараз в Румунії розглядається 215 справ щодо зловживання службовим становищем, які можуть бути закриті через новий закон, повідомив Національний антикорупційний директорат (DNA). 21 червня за подібний злочин до позбавлення волі на три з половиною роки був засуджений голова Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгня.

Його звинувачують у тому, що під час перебування на посаді голови округу Телеорман він був причетний до фіктивного найму службовців у відомство у справах молоді. У цьому випадку вигоду отримав не він сам, а його партія. Засуджений оскаржив вирок і його справа ще не пройшла всі інстанції. А тому ухвалені парламентом зміни у разі набуття чинності будуть вигідні і йому.

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