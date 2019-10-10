У Румунії проходять президентські вибори

У Румунії в неділю, 10 листопада, проходять президентські вибори. Згідно з даними соціологічних опитувань, фаворитом перегонів з великим відривом є чинний президент Румунії Клаус Йоганніс, який висувається на пост глави держави вдруге.

З 2013 року Йоганніс є членом Націонал-ліберальної партії (НЛП). Вона прийшла до влади в Румунії тиждень тому, після того як уряд, більшість у якому мала Соціал-демократична партія, отримав вотум недовіри в парламенті.

Як повідомляє інформагенція dpa, новий уряд країни, очолюваний прем'єр-міністром Людовіком Орбаном, сподівається у разі перемоги Йоганніса на президентських виборах продовжити курс на боротьбу з корупцією. Саме проблема корупції була причиною провалу попереднього уряду Румунії.

У президентських виборах 2019 року в Румунії беруть участь 14 кандидатів. Право голосу в країні мають 18,2 мільйона осіб. У разі, якщо жоден з претендентів на президентський пост не отримає в неділю абсолютної більшості голосів, 24 листопада має відбутися другий тур голосування. Очікується, що результати президентських виборів в Румунії будуть відомі в понеділок.