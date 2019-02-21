У Румунії поновилися антиурядові протести

Тисячі демонстрантів вийшли ввечері в неділю, 24 лютого, на вулиці Бухареста та інших міст Румунії, щоб висловити протест проти постанови соціал-демократичного уряду прем'єр-міністерки Румунуї Віоріки Денчіле, який змінює порядок призначення керівних осіб у державній прокуратурі, інформує агенція dpa. За даними місцевих ЗМІ, у столиці країни на акцію вийшли близько десяти тисяч людей. Менш масштабні демонстрації проти рішення уряду пройшли щонайменше в десяти інших містах країни.

Приводом для протестів стала ухвалена у вівторок, 19 лютого, надзвичайна постанова уряду, що дозволяє кабінету міністрів, на думку критиків реформи, здійснювати серйозний вплив на роботу державної прокуратури. Крім того, документ передбачає, що генеральний прокурор Румунії втратить частину своїх повноважень. Одним з найбільш відомих критиків політики уряду у сфері правосуддя є чинний генеральний прокурор Румунії Августин Лазар.

Нагадаємо, що в Румунії антиурядові акції протесту проходять регулярно відтоді, як на початку 2017 року до влади прийшли соціал-демократи. Правляча Соціал-демократична партія провела через парламент зміни до кримінального кодексу, які пом'якшують покарання за посадові злочини.

Згодом, виконуючи рішення Конституційного суду країни, президент Румунії звільнив з посади головну прокурорку Національного антикорупційного директорату (DNA) Лауру Кодруцу Ковеши. Прихильники Ковеши пов'язують тиск на неї з розслідуванням випадків корупції серед членів Соціал-демократичної партії та висопоставлених чиновників.