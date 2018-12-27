У Румунії журналістів хочуть звільнити від сплати подоходного податку

У Румунії журналістів, а також технічний персонал радіостанцій та телеканалів, можуть у майбутньому звільнити від сплати подоходного податку. Парламент країни у вівторок, 11 лютого, ухвалив відповідний законопроєкт. Його підтримали 174 депутати, двоє проголосували проти, 91 член парламенту утримався, повідомляє агенція новин dpa.

Ініціатива була внесена соціал-демократами, яких у часи урядування нерідко звинувачували в корумпованості та наступі на антикорупційні органи. Чи набере чинності суперечлива норма - тепер залежить від президента країни Клауса Йоганніса.

Критичний до влади новинний портал g4media.ro одразу різко розкритикував ініціативу. "Ми вважаємо, що прибічники закону звільненням від оподаткування хочуть лише купити прихильність преси (…) у рік, коли відбудуться двоє виборів", - зазначив портал, цитує dpa. Цього року у країні мають пройти як парламентські, так і місцеві вибори.

Портал g4media.ro визнає, що журналісти Румунії та медіакомпанії перебувають у скрутному становищі, однак звільнення від сплати податків не є належною допомогою. Замість цього політики повинні припинити залякувати журналістів на надавати непрозорі замовлення на рекламу ЗМІ. Крім того, політики повинні вийти зі складу акціонерів медіакомпаній та забезпечити доступ преси до публічної інформації, наголосила редакція порталу.

За підрахунками, податкове нововведення може зачепити близько 10 тисяч співробітників ЗМІ.