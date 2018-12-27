 У Румунії журналістів хочуть звільнити від сплати подоходного податку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

У Румунії журналістів хочуть звільнити від сплати подоходного податку

Парламент Румунії проголосував за звільнення від подоходного податку працівників ЗМІ. Закон ще має підписати президент країни. У медіа такий крок назвали спробою "купити прихильність преси".

Будівля парламенту Румунії (архівне фото)

Будівля парламенту Румунії (архівне фото)

У Румунії журналістів, а також технічний персонал радіостанцій та телеканалів, можуть у майбутньому звільнити від сплати подоходного податку. Парламент країни у вівторок, 11 лютого, ухвалив відповідний законопроєкт. Його підтримали 174 депутати, двоє проголосували проти, 91 член парламенту утримався, повідомляє агенція новин dpa.

Ініціатива була внесена соціал-демократами, яких у часи урядування нерідко звинувачували в корумпованості та наступі на антикорупційні органи. Чи набере чинності суперечлива норма - тепер залежить від президента країни Клауса Йоганніса.

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Найнебезпечнішими для життя працівників ЗМІ у світі є Сирія, Мексика, Афганістан, Пакистан та Сомалі. Крім того, викраденими досі вважаються щонайменше 57 журналістів, один з яких - на Донбасі. (17.12.2019)

У НСЖУ виступили проти законопроєкту про дезінформацію і наголошують, що його мета - встановити контроль влади над медіа. У спілці назвали цю ініціативу "серйозною атакою на свободу слова". (28.01.2020)

Критичний до влади новинний портал g4media.ro одразу різко розкритикував ініціативу. "Ми вважаємо, що прибічники закону звільненням від оподаткування хочуть лише купити прихильність преси (…) у рік, коли відбудуться двоє виборів", - зазначив портал, цитує dpa. Цього року у країні мають пройти як парламентські, так і місцеві вибори.

Портал g4media.ro визнає, що журналісти Румунії та медіакомпанії перебувають у скрутному становищі, однак звільнення від сплати податків не є належною допомогою. Замість цього політики повинні припинити залякувати журналістів на надавати непрозорі замовлення на рекламу ЗМІ. Крім того, політики повинні вийти зі складу акціонерів медіакомпаній та забезпечити доступ преси до публічної інформації, наголосила редакція порталу.

За підрахунками, податкове нововведення може зачепити близько 10 тисяч співробітників ЗМІ.

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