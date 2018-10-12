У РПЦ погрожують Константинополю "жорсткою відповіддю" через Україну

Прес-секретар патріарха Московського священик Олександр Волков пообіцяв, що відповідь Синоду Російської православної церкви (РПЦ) на надання Константинопольським патріархатом автокефалії українській церкві буде "адекватною і жорсткою". Під час зустрічі, яка пройде 15 жовтня в Мінську, буде висловлено ​​"недвозначну позицію щодо тих рішень, які були прийняті в Стамбулі", підкреслив Волков, виступаючи перед журналістами в суботу, 13 жовтня.

Глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон також заявив, що РПЦ вдасться до конкретних кроків через рішення Синоду Вселенського патріархату скасувати дію синодального указу 1686 року про право Московського патріарха призначати київського митрополита, а також через зняття анафеми з глави Київського патріархату Української православної церкви Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

"Константинопольський патріарх визнав лідерів розколу, легітимізував тим самим розкол, який існував понад чверть століття, і, отже, зробив для нас неможливим перебувати в єдності з Константинопольським патріархатом", - зазначив ієрарх в ефірі одного з російських федеральних каналів, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами митрополита Іларіона, питання про розрив зв'язків з Константинополем буде обговорюватися на священному синоді РПЦ.

Раніше митрополит Волоколамський вже попереджав про можливість поставити під сумнів статус Константинопольського патріархату як "першого серед рівних" в православному світі в разі продовження дій з надання автокефалії для церкви України.

Як повідомлялося, цього тижня Синод Вселенського патріархату зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Він також скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надало Московському патріарху право призначати Київського митрополита. Одразу після проголошення цього рішення Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.