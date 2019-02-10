 У Росії силовики таємно встановили камеру в спальні активістки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2020

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У Росії силовики таємно встановили камеру в спальні активістки

Російські силовики сховали камеру у кондиціонері в спальні відомої активістки "Відкритої Росії" Анастасії Шевченко, яку першою в Росії звинувачують за статтею про участь у роботі "небажаних" організацій.

портрет Анастасії Шевченко

Справа Анастасії Шевченко спричинила в Росії суспільний резонанс

За активісткою руху "Відкрита Росія" Анастасією Шевченко таємно стежили за допомогою прихованої камери, встановленої в її спальні. Про це в суботу, 18 січня, повідомив DW по телефону Олексій Прянишников - координатор організації "Правозащита Открытки". Ця організація надала Шевченко двох адвокатів, які захищають її у справі про участь у роботі організації, визнаної в Росії "небажаною". Раніше цього ж дня про те, що в спальні Анастасії Шевченко п'ять місяців працювала встановлена ​​співробітниками центру "Е" міністерства внутрішніх справ РФ прихована камера, написала також російська "Нова газета".

За словами Прянишникова, камера була захована у внутрішньому блоці кондиціонера, розміщеного в спальні Шевченко на стіні навпроти ліжка. "Стеження велося в режимі 24/7", - підкреслив правозахисник. На даний момент адвокати Шевченко переглядають ці відео- і аудіозаписи, додав він.

Як велося спостереження за Анастасією Шевченко

Як випливає з постанови Пролетарського районного суду Ростова-на-Дону про обмеження права на недоторканність житла (фотокопія є у розпорядженні редакції), дозвіл співробітникам головного управління міністерства внутрішніх справ Росії у Ростовській області на встановлення прихованої камери в квартирі Анастасії Шевченко було дано після розгляду постанови начальника ГУ МВС Росії у Ростовській області, генерала-лейтенанта поліції Олега Агаркова від 24 серпня 2018 року - тобто майже за півроку до порушення кримінальної справи.

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Підстави для встановлення прихованої камери

Судячи з постанови Пролетарського суду, підставою для встановлення в квартирі активістки "Відкритої Росії" прихованої камери були припущення слідства про те, що квартира Шевченка "може використовуватися для збору невстановлених осіб, які поділяють екстремістську ідеологію, а також для обговорення з ними можливої злочинної діяльності, в тому числі планування і підготовки злочинів екстремістського характеру ". У постанові не вказується, чому для збору оперативних даних про це камеру необхідно було встановити саме в спальні.

16 січня Ростовський обласний суд задовольнив клопотання слідства про продовження Анастасії Шевченко домашнього арешту до 20 березня 2020 року.

Справа Анастасії Шевченко

Активістка руху "Відкрита Росія" Анастасія Шевченко стала першою в Росії обвинуваченою за статтею про участь в роботі "небажаних" в РФ організацій. З кінця січня 2019 року вона перебуває під домашнім арештом. За інформацією "Нової газети", Шевченко закидають участь у політичних дебатах та організацію семінару для кандидатів в депутати. Олексій Прянишников повідомив, що попереднє слідство у справі Анастасії Шевченко зараз завершену, справу готують до передачі в суд.

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