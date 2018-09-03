 У Росії розпочалися військові навчання ″Схід-2018″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2018

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Новини

У Росії розпочалися військові навчання "Схід-2018"

За даними РФ, у "Сході-2018" візьмуть участь до 300 тисяч військових.

Російські військові навчання Захід-2017 (фото з архіву)

Російські військові навчання "Захід-2017" (фото з архіву)

В Росії у вівторок, 11 вересня, у центральному та східному військових округах, у Японському, Беринговому та Охотському морях розпочалися  масштабні військові навчання "Схід-2018". До маневрів залучені тихоокеанський і північний флоти, повітряно-десантні війська, загалом - до 300 тисяч військових, повідомили у міністерстві оборони РФ. 

"Усього в маневрах буде задіяно 297 тисяч військовослужбовців, понад тисячу літаків, вертольотів і безпілотних літальних апаратів, до 36 тисяч танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів та інших машин, до 80 кораблів і суден забезпечення ", - цитує агенція "Інтерфакс-АВН" слова начальника російського генштабу Валерія Герасимова.

Активна фаза навчань триватиме тиждень - з 11 до 17 вересня. Маневри пройдуть на суші, в повітрі і на морі. Загін бойових кораблів і суден забезпечення північного флоту вже прибув у Чукотське море для участі в маневрах, повідомили в міноборони РФ. До пункту проведення маневрів також прямують корабельні ударні групи тихоокеанського флоту Росії.

В одному з етапів у навчаннях участь візьмуть також підрозділи з Китаю та Монголії. Китай спрямував для участі у маневрах авіацію. До Росії з КНР уже прибули 24 вертольоти і шість літаків. 

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Військові навчання у Швеції: щоб не прийшли "зелені чоловічки" (29.09.2017)

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