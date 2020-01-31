 У Росії розбився найновіший винищувач Су-57 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2019

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Новини

У Росії розбився найновіший винищувач Су-57

Найновіший російський винищувач розбився під час випробувального польоту, пілот встиг катапультуватися. Серед основних версій аварії - технічна несправність і людський фактор.

Російський винищувач п'ятого покоління Су-57

Російський винищувач п'ятого покоління Су-57

Російський винищувач п'ятого покоління Су-57 розбився у вівторок, 24 грудня, у Комсомольську-на-Амурі під час випробувального польоту. Пілот катапультувався і вижив, повідомила Об'єднана авіабудівна корпорація РФ (ОАК). За її даними, жертв і руйнувань на землі також немає.

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За інформацією російського агентства "Інтерфакс", цей літак був першим серійним зразком, який мав бути переданий російським військовим ще до кінця 2019 року. Серед основних можливих версій катастрофи Су-57 розглядаються технічна несправність і людський фактор, інформують російські ЗМІ з посиланням на джерела. Метеоумови під час польоту були сприятливими.

Як повідомляють джерела, цей літак не належав міністерству оборони РФ. Випробування проводив завод, а пілот - цивільна особа.

Винищувач п'ятого покоління

Згідно з даними "Інтерфаксу", скоро міністерство оборони РФ має отримати перший серійний літак Су-57. Його вартість - більше двох мільярдів рублів (понад 29 мільйонів євро). До 2028 року повітряно-космічні сили РФ мають отримати 76 винищувачів Су-57. Відповідний контракт було підписано у 2019 році. У міноборони РФ повідомляли, що Су-57 двічі випробовувався в Сирії в бойових умовах.

Цей винищувач призначений для знищення всіх видів повітряних цілей в далеких і ближніх боях. Також він може знищувати наземні цілі та кораблі, які мають системи протиповітряної оборони, здійснювати моніторинг повітряного простору на великих відстанях від місця базування, а також руйнувати системи управління діями авіації противника.

Серед інших важливих особливостей винищувача п'ятого покоління - надзвукова крейсерська швидкість та розміщення зброї всередині корпусу літака.

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