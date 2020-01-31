У Росії розбився найновіший винищувач Су-57

Російський винищувач п'ятого покоління Су-57 розбився у вівторок, 24 грудня, у Комсомольську-на-Амурі під час випробувального польоту. Пілот катапультувався і вижив, повідомила Об'єднана авіабудівна корпорація РФ (ОАК). За її даними, жертв і руйнувань на землі також немає.

За інформацією російського агентства "Інтерфакс", цей літак був першим серійним зразком, який мав бути переданий російським військовим ще до кінця 2019 року. Серед основних можливих версій катастрофи Су-57 розглядаються технічна несправність і людський фактор, інформують російські ЗМІ з посиланням на джерела. Метеоумови під час польоту були сприятливими.

Як повідомляють джерела, цей літак не належав міністерству оборони РФ. Випробування проводив завод, а пілот - цивільна особа.

Винищувач п'ятого покоління

Згідно з даними "Інтерфаксу", скоро міністерство оборони РФ має отримати перший серійний літак Су-57. Його вартість - більше двох мільярдів рублів (понад 29 мільйонів євро). До 2028 року повітряно-космічні сили РФ мають отримати 76 винищувачів Су-57. Відповідний контракт було підписано у 2019 році. У міноборони РФ повідомляли, що Су-57 двічі випробовувався в Сирії в бойових умовах.

Цей винищувач призначений для знищення всіх видів повітряних цілей в далеких і ближніх боях. Також він може знищувати наземні цілі та кораблі, які мають системи протиповітряної оборони, здійснювати моніторинг повітряного простору на великих відстанях від місця базування, а також руйнувати системи управління діями авіації противника.

Серед інших важливих особливостей винищувача п'ятого покоління - надзвукова крейсерська швидкість та розміщення зброї всередині корпусу літака.

Дивитись відео 02:38 Поділитись США та Росія: нова гонка ядерних озброєнь? (31.01.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2rnt6 США та Росія: нова гонка ядерних озброєнь? (31.01.2018)