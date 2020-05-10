У Росії підтверджено вже понад 200 тисяч заражень коронавірусом

У РФ за добу 9 травня зареєстрували понад 11 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Близько половини нових випадків (5,5 тисяч) зафіксували в Москві. Загальне число підтверджених випадків COVID-19 у Росії перевищило 200 тисяч і становить понад 209,6 тисячі випадків. Про це повідомляє в неділю, 10 травня, інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на оперативний штаб боротьби з коронавірусом в РФ.

На всій території Росії 9 травня зафіксували 88 смертей пацієнтів з коронавірусною хворобою, із них 58 - у Москві.

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Університет імені Джонса Хопкінса (США) повідомляє про понад 209 тисяч інфікувань та 1915 летальних випадків у РФ. Понад 34 тисячі одужали після хвороби.

За цими даними, Росія перебуває на п'ятому місці у світі за кількістю заражень. Сумну статистику очолюють США (понад 1 мільйон 309 тисяч заражених), Іспанія (більш ніж 223 тисячі), Італія (понад 218 тисяч), Великобританія (більш ніж 216 тисяч).

Понад чотири мільйони людей у всьому світі інфікувалися коронавірусом.